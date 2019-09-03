ЕЭК проанализировала состояние транспортной инфраструктуры в ЕАЭС

На заседании Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре под председательством члена Коллегии по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиля Кайкиева все результаты исследования были одобрены.

Кроме того, участники встречи рассмотрели промежуточные результаты анализа законодательных актов, регламентирующих мультимодальные перевозки, исследование мирового опыта формирования рынка транспортных услуг, мониторинга участия союзных стран в международных договорах и конвенциях.

Уточнив, что в первом полугодии деятельность комитета была сосредоточена на подготовке аналитических докладов, Кайкиев подчеркнул, что экспертному сообществу сейчас предстоит акцентировать внимание на подготовке решений и рекомендаций, которые необходимо внести на рассмотрение Коллегии ЕЭК не позднее октября. "Это важно для последующих этапов интеграции транспортных комплексов", - пояснил он, добавив, что уже в следующем году они приступают к подготовке дорожных карт на 2021-2023 годы.

Консультативный комитет рассмотрел также проекты рекомендаций о создании условий для беспрепятственного, удобного и безопасного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями к транспортной инфраструктуре и общественному транспорту; о согласованных подходах по внедрению безбумажных технологий при организации и оформлении перевозок грузов в международном сообщении и устранению имеющихся недостатков в организации движения поездов; о повышении качества пассажирских перевозок в международном сообщении стран ЕАЭС.

Кроме того, члены Консультативного комитета обсудили вопросы дальнейшей реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Документ предусматривает привлечение инвестиций в развитие и модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры и развитие транспортных коридоров.