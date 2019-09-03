Эксперт: Американцы и англичане сознательно уничтожали население Германии

Новости

Суд не одобрил скандальный брак взрослого иранца с 11-летней девочкой 22:11
Румынский дипломат погиб при взрыве в Кабуле 22:04
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону 22:00
Стал известен "список Ланового" на выборах в МГД 21:55
На севере Петербурга открыли новую развязку с ЗСД 21:42
Скончалась сестра Юлии Тимошенко 21:16
Итальянцы проголосовали на онлайн-референдуме "за" новый кабмин 21:14
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам 21:05
В Петербурге похоронили погибшую в Турции девочку 20:48
Глава МВД Грузии стал премьером 20:47
Новый Nissan Juke: платформа от Captur, движок от Micra 20:31
В Дахау почтят память красноармейцев, расстрелянных там в концлагере 75 лет назад 20:30
В Анталье погибла несовершеннолетняя россиянка 20:11
Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест 20:08
В Ленобласти мужчина убил бизнесмена, не оплатившего работу 19:40
Владимир Путин прибыл во Владивосток 19:37
Первый памятник Николаю Лаверову открыли на его малой родине в Поморье 19:28
Назначены судьи на матч Шотландия - Россия 19:24
В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий 19:01
Правительство передало Лукашенко проект программы по интеграции с Россией 18:40
Северная Корея призвала Японию компенсировать военные преступления 18:36
На ремонт пензенских дорог выделили 6,5 миллиарда рублей 18:30
Сборная Бразилии сенсационно обыграла греков на ЧМ-2019 18:29
Мигранты все чаще приплывают на Ибицу 18:20
Почтовики РФ и Монголии запустят железнодорожное грузовое сообщение 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
03.09.2019 20:46
Рубрика: Общество

Эксперт: Американцы и англичане сознательно уничтожали население Германии

Текст: Александр Борисов
Вторая мировая война занимает особое место в деяниях фальсификаторов истории. России как правопреемнице Советского Союза навязывают вину за ее развязывание, делая это отправной точкой предъявления ей политических, финансовых, территориальных претензий. Главной целью ревизии тех событий и их последствий становится пересмотр не только их важнейших геополитических итогов, но и морально нравственных оснований победы над фашизмом. На наших глазах происходит не просто реабилитация преступных идеологий, но и их институциональное возрождение и легализация. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.

Поводом для беседы с ученым, авторитетным балканистом послужили памятные мероприятия, прошедшие 1 сентября в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, в рамках которых прозвучали шокирующие заявления, в частности, что хорватский народ сделал самый большой вклад в антифашистскую борьбу в Европе.

В посольстве России ответили на слова Джонсона о Второй мировой войне

"Мы здесь, чтобы отдать дань всем жертвам войны, как в Польше, которая первая вступила в борьбу против нацизма, так и во всех других странах, которые встали в защиту свободы и мира в Европе и в мире в целом. Хорватский народ, учитывая общее количество населения, внес самый большой вклад в антифашистскую борьбу в Европе - в ней приняло участие более полумиллиона хорватских граждан", - указала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, забыв, по всей видимости, о чудовищных преступлениях марионеточного Независимого государства Хорватия (1941-1945). Внимание также привлекло и видообращение в Twitter премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявившего, что в то время, как поляки защищали страну от нацистского нападения, "советские войска атаковали их с востока", Польша оказалась "между молотом фашизма и наковальней коммунизма".

Елена Пономарева обращает внимание на то, что фальсификаторы, сознательно опуская тот факт, что СССР был объектом фашистской агрессии, уравнивают субъект агрессии и ее объект. "При таком подходе происходит так же реабилитация Запада, который все 1930-е поощрял нацистов к действиям против СССР, - констатирует она. - Сегодня не многое изменилось - "цивилизованный" Запад снисходительно смотрит на то, как бывшие эсэсовцы и их последователи маршируют по улицам Риги, Таллина, Киева, и отказывается голосовать за резолюцию, осуждающую прославление нацизма".

Профессор МГИМО отмечает, что западные историки и политики сознательно замалчивают тот факт, что не Советский Союз, а сегодняшние кураторы Евросоюза - американцы и англичане - уничтожали, причем сознательно, гражданское население Германии. "Делали они это в соответствии с программой, разработанной К. Левиным и Г. Моргентау, с единственной целью - нанести максимальный урон немцам в психологических и демографических целях, - сообщает ученый. - Стоит также сравнить отношение к Германии и немцам советского руководства и, например, британского. Вот что писал Уинстон Черчилль: "… эта война ведется не против национал-социализма, но против силы германского народа, которая должна быть сокрушена раз и навсегда, независимо от того, в чьих руках она находится: в руках Гитлера или в руках священника-иезуита". Напомню и более откровенные слова британского премьера: "Мы воюем не с Гитлером, - говорил Черчилль, - а с немецким духом, духом Шиллера, чтобы этот дух не возродился". А вот слова Сталина в самый разгар войны - в феврале 1941 года: "…было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается". Как говорится, почувствуйте разницу".

Посол РФ в Сербии: Ревизия истории не только кощунственна, но и опасна

По мнению Елены Пономаревой, долг настоящих ученых, не знающих ничего более ценного, чем ценность исторической правды и научной истины, донести до настоящих и будущих поколений правду о тех великих и трагических событиях. "Однако процессы по фальсификации, в том числе, и в нашей стране приобрели настолько чудовищные масштабы, что честные исследователи, журналисты, писатели, киносценаристы и режиссеры не справятся с валом лжи, - подчеркивает эксперт. - Настоятельно нужна поддержка государства и проявленная в виде конкретных законодательных актов политическая воля. Фальсификация истории Великой Отечественной войны должна быть признана противоправным деянием. Мы не можем допустить, чтобы лжеисторики и их заказчики изменили прошлое".

Общество История Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
СК снял обвинения с пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
В Анталье погибла несовершеннолетняя россиянка
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к 5 годам тюрьмы за экстремизм
Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для депутатов