Эксперт: Американцы и англичане сознательно уничтожали население Германии

Вторая мировая война занимает особое место в деяниях фальсификаторов истории. России как правопреемнице Советского Союза навязывают вину за ее развязывание, делая это отправной точкой предъявления ей политических, финансовых, территориальных претензий. Главной целью ревизии тех событий и их последствий становится пересмотр не только их важнейших геополитических итогов, но и морально нравственных оснований победы над фашизмом. На наших глазах происходит не просто реабилитация преступных идеологий, но и их институциональное возрождение и легализация. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.

Поводом для беседы с ученым, авторитетным балканистом послужили памятные мероприятия, прошедшие 1 сентября в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, в рамках которых прозвучали шокирующие заявления, в частности, что хорватский народ сделал самый большой вклад в антифашистскую борьбу в Европе.

"Мы здесь, чтобы отдать дань всем жертвам войны, как в Польше, которая первая вступила в борьбу против нацизма, так и во всех других странах, которые встали в защиту свободы и мира в Европе и в мире в целом. Хорватский народ, учитывая общее количество населения, внес самый большой вклад в антифашистскую борьбу в Европе - в ней приняло участие более полумиллиона хорватских граждан", - указала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, забыв, по всей видимости, о чудовищных преступлениях марионеточного Независимого государства Хорватия (1941-1945). Внимание также привлекло и видообращение в Twitter премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявившего, что в то время, как поляки защищали страну от нацистского нападения, "советские войска атаковали их с востока", Польша оказалась "между молотом фашизма и наковальней коммунизма".

Елена Пономарева обращает внимание на то, что фальсификаторы, сознательно опуская тот факт, что СССР был объектом фашистской агрессии, уравнивают субъект агрессии и ее объект. "При таком подходе происходит так же реабилитация Запада, который все 1930-е поощрял нацистов к действиям против СССР, - констатирует она. - Сегодня не многое изменилось - "цивилизованный" Запад снисходительно смотрит на то, как бывшие эсэсовцы и их последователи маршируют по улицам Риги, Таллина, Киева, и отказывается голосовать за резолюцию, осуждающую прославление нацизма".

Профессор МГИМО отмечает, что западные историки и политики сознательно замалчивают тот факт, что не Советский Союз, а сегодняшние кураторы Евросоюза - американцы и англичане - уничтожали, причем сознательно, гражданское население Германии. "Делали они это в соответствии с программой, разработанной К. Левиным и Г. Моргентау, с единственной целью - нанести максимальный урон немцам в психологических и демографических целях, - сообщает ученый. - Стоит также сравнить отношение к Германии и немцам советского руководства и, например, британского. Вот что писал Уинстон Черчилль: "… эта война ведется не против национал-социализма, но против силы германского народа, которая должна быть сокрушена раз и навсегда, независимо от того, в чьих руках она находится: в руках Гитлера или в руках священника-иезуита". Напомню и более откровенные слова британского премьера: "Мы воюем не с Гитлером, - говорил Черчилль, - а с немецким духом, духом Шиллера, чтобы этот дух не возродился". А вот слова Сталина в самый разгар войны - в феврале 1941 года: "…было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается". Как говорится, почувствуйте разницу".

По мнению Елены Пономаревой, долг настоящих ученых, не знающих ничего более ценного, чем ценность исторической правды и научной истины, донести до настоящих и будущих поколений правду о тех великих и трагических событиях. "Однако процессы по фальсификации, в том числе, и в нашей стране приобрели настолько чудовищные масштабы, что честные исследователи, журналисты, писатели, киносценаристы и режиссеры не справятся с валом лжи, - подчеркивает эксперт. - Настоятельно нужна поддержка государства и проявленная в виде конкретных законодательных актов политическая воля. Фальсификация истории Великой Отечественной войны должна быть признана противоправным деянием. Мы не можем допустить, чтобы лжеисторики и их заказчики изменили прошлое".