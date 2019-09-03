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03.09.2019 11:09
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали, какие товары россияне чаще покупают по скидке

Текст: Евгений Гайва

Стиральные порошки и шоколад возглавили список товаров, которые россияне чаще всего покупают по специальным акциям со скидками. Такие данные приводятся в исследовании компании Nielsen, с которым ознакомилась "Российская газета".

Фото: iStock
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Специалисты исследовали продажи с июля 2018 года по июнь 2019 года. Всего по пром-акциям россияне совершили 51 процент покупок в денежном выражении. В непродовольственной группе товаров самая большая доля продаж по промо-акциям пришлась на стиральные порошки и кондиционеры для белья. Доли этих товаров, купленных по акциям, в денежном выражении составили 79 процентов и 76 процентов соответственно. Также велика доля покупок по акциям средств для мытья посуды - до 71 процент.

В продовольственных товарах на первые позиции вышел шоколад - 72 процента этого товара в денежном выражении было куплено по акциям. Также популярными категориями в период скидок стали творожные десерты (71 процент), растворимый кофе (69 процентов).

При этом, аналитики отметили замедление роста доли промопродаж. "Во-первых, в наиболее промонасыщенных категориях достигнут потолок: при уровне промо в 70-80 процентов остальные продажи как правило приходятся на покупателей и продукты, которые менее подвержены влиянию скидок. Во-вторых, рост популярности магазинов, предлагающих низкие цены каждый день - фактически на уровне промоакций, а иногда и ниже", - говорится в сообщении Nielsen.

Экономика Товары и цены
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