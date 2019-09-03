Энергия ветра стала дешевле природного газа

В альтернативной энергетике произошло знаковое событие. В США цена "ветрового" мегаватт-часа упала ниже 20 долларов, что дешевле, чем энергия из природного газа. А ведь еще десять лет назад стоимость составляла 70 долларов. Кстати, по оценкам Минэнерго США, к 2050 году газ подорожает еще на 10 долларов, что повышает шансы ветра.

Причина успеха ветра очевидна - улучшение технологии выработки энергии. Так, в 2008 году в США не было ни одной ветротурбины диаметром более 100 метров, а сейчас таких уже 99 процентов, причем средний диаметр составил 116 метров. В итоге в прошлом году общий прирост мощности ветряных электростанций составил чуть более 20 процентов общего прироста энергии в США, в особо ветреных регионах даже 50 процентов. Можно утверждать, что ветер стремительно заполняет энергосистему страны.

Однако скептики возражают, они отмечают, что ветряки занимают слишком большие площади. Пока их доля в общем балансе невелика, с этим можно смириться, но дальнейший рост альтернативной энергетики просто приведет к дефициту места. Поэтому традиционная энергетика по-прежнему будет править на планете. С этим не согласна группа ученых из Дании и Великобритании. Они подсчитали, что только в одной Европе достаточно места для миллионов ветряных электростанций, чтобы обеспечить энергией всю планету. Причем даже с учетом будущего роста потребления.

Американские ученые идут еще дальше. Они заявили, что "зеленые" электростанции способны не только решить энергетическую проблему Земли, но кардинально изменить климат. Если застроить пустыню Сахара солнечными и ветряными установками, то количество осадков в регионе вырастет вдвое. Дело в том, что ветряки смешивают теплый воздух сверху с холодными потоками внизу, а солнечные панели препятствуют отражению солнечного света обратно в атмосферу. Так массивы ветряков и солнечных панелей могут изменить отражательную способность планеты и движение воздушных потоков. Но для этого климатического маневра надо застроить станциями практически всю территорию пустыни.

Справка "РГ"

Общие запасы ветровой энергии на планете составляет 170 трлн.кВт.ч в год, что в восемь раз больше, чем нынешнее потребление энергии в мире.