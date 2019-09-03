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03.09.2019 23:43
Рубрика: Спорт

Под знаком бесконечности

ФИФА представила эмблему ЧМ-2022 в Катаре
Текст: Кирилл Ветров
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Столичный выпуск № 196(7954)
3 сентября ровно в 20.22 по катарскому времени болельщики увидели официальную эмблему следующего чемпионата мира по футболу, который состоится зимой 2022 года. Презентация состоялась в Дохе, при этом логотип будущего турнира появился на больших экранах многих городов мира, в том числе Москвы.

Эмблема выполнена в форме петли, в которую создатели вложили сразу несколько смыслов. Во-первых, она отчасти повторяет форму главного трофея мирового футбола. Также здесь зашифрована восьмерка, а ЧМ-2022 пройдет как раз на восьми стадионах Катара. Кроме того, восьмерка - это еще и символ бесконечности. Наконец, в эмблеме можно увидеть очертания куфии - традиционного головного убора народов Персидского залива. Восточной специфики добавляет шрифт на эмблеме - здесь нетрудно увидеть отсыл к традиционной арабской каллиграфии. Ну а изогнутые линии эмблемы при желании можно трактовать и как символ песчаных дюн.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 сборные. Начиная с 2026 года количество участников возрастет до 48. Кроме того, впервые турнир состоится не летом, а в зимнее время. Открытие запланировано на 21 ноября, а финал - на 18 декабря.

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