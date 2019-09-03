ФИФА представила эмблему ЧМ-2022 в Катаре

Эмблема выполнена в форме петли, в которую создатели вложили сразу несколько смыслов. Во-первых, она отчасти повторяет форму главного трофея мирового футбола. Также здесь зашифрована восьмерка, а ЧМ-2022 пройдет как раз на восьми стадионах Катара. Кроме того, восьмерка - это еще и символ бесконечности. Наконец, в эмблеме можно увидеть очертания куфии - традиционного головного убора народов Персидского залива. Восточной специфики добавляет шрифт на эмблеме - здесь нетрудно увидеть отсыл к традиционной арабской каллиграфии. Ну а изогнутые линии эмблемы при желании можно трактовать и как символ песчаных дюн.
Напомним, что чемпионат мира в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 сборные. Начиная с 2026 года количество участников возрастет до 48. Кроме того, впервые турнир состоится не летом, а в зимнее время. Открытие запланировано на 21 ноября, а финал - на 18 декабря.