ФИФА представила эмблему ЧМ-2022 в Катаре

3 сентября ровно в 20.22 по катарскому времени болельщики увидели официальную эмблему следующего чемпионата мира по футболу, который состоится зимой 2022 года. Презентация состоялась в Дохе, при этом логотип будущего турнира появился на больших экранах многих городов мира, в том числе Москвы.

Эмблема выполнена в форме петли, в которую создатели вложили сразу несколько смыслов. Во-первых, она отчасти повторяет форму главного трофея мирового футбола. Также здесь зашифрована восьмерка, а ЧМ-2022 пройдет как раз на восьми стадионах Катара. Кроме того, восьмерка - это еще и символ бесконечности. Наконец, в эмблеме можно увидеть очертания куфии - традиционного головного убора народов Персидского залива. Восточной специфики добавляет шрифт на эмблеме - здесь нетрудно увидеть отсыл к традиционной арабской каллиграфии. Ну а изогнутые линии эмблемы при желании можно трактовать и как символ песчаных дюн.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 сборные. Начиная с 2026 года количество участников возрастет до 48. Кроме того, впервые турнир состоится не летом, а в зимнее время. Открытие запланировано на 21 ноября, а финал - на 18 декабря.