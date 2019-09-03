Федеральную налоговую службу (ФНС) беспокоит рост числа случаев некорректного заявления вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ).

С помощью фирм, оказывающих юридические услуги, граждане направляют в налоговые органы пакет документов в виде простых обращений. Такие заявления рассматриваются в рамках информирования граждан. Вычеты по ним не предоставляются. Поэтому налоговая служба не рекомендует привлекать сомнительных налоговых помощников и советников.

Вернуть часть налога можно двумя способами. Во-первых, подать по окончании года декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждающие право на вычет документы через личный кабинет на сайте ФНС либо отправить их по почте. Во-вторых, вычет можно оформить у работодателя, преварительно получив специальное уведомление в налоговой инспекции.