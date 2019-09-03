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03.09.2019 23:03
Рубрика: Экономика

ФНС советует не обращаться к сомнительным посредникам для оформления вычетов

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила о росте числа случаев некорректного заявления вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). С помощью фирм, оказывающих юридические услуги сомнительного качества, граждане направляют в налоговые органы пакет подтверждающих право на вычет документов в виде простых обращений. Заявления, поступившие таким образом, рассматриваются в рамках информирования граждан. Вычеты по ним не предоставляются, уточняют в ФНС. Поэтому налоговая служба не рекомендует пользоваться услугами сомнительных организаций и отдельных людей, и обращаться за получением налоговых вычетов - обращаться в установленном порядке.

Граждане могут вернуть часть налога двумя способами. Во-первых, подать по окончании года декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждающие документы онлайн через личный кабинет на сайте ФНС или отправить их в налоговую инспекцию по почте с описью вложения.

Фото: iStock
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Форма налоговой декларации 3-НДФЛ универсальна для отражения всех видов доходов и налоговых вычетов. При этом для получения, например, социальных вычетов заполнять все ее листы не обязательно - достаточно пяти листов, включая титульный, уточняют в ФНС.

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Для удобства заполнения 3-НДФЛ налогоплательщики могут использовать программу "Декларация" на сайте ФНС. Она позволяет автоматически формировать нужные листы формы. Пользователи личного кабинета заполняют и направляют ее в налоговый орган онлайн. При этом сервис автоматически переносит в декларацию персональные сведения о налогоплательщике, суммы полученного им дохода и уплаченного НДФЛ, что позволит избежать ошибок при заполнении.

Во-вторых, вычет можно оформить у работодателя. Для этого предварительно нужно будет подтвердить свое право на вычет в налоговой инспекции, взяв там специальное уведомление. Работодатель, получив уведомление и заявление сотрудника, прекратит удерживать НДФЛ из его зарплаты в пределах размеров налогового вычета.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Налоговые вычеты НДФЛ и налоговые декларации
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