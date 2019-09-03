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03.09.2019 12:52
Рубрика: Общество

Где в Москве сделать бесплатную прививку от гриппа

Текст: Сергей Жуков

В Москве 4 сентября стартует вакцинация против гриппа, сообщает mos.ru. Бесплатную прививку можно будет сделать во всех детских и взрослых поликлиниках, а еще в мобильных пунктах - по пути на работу или учебу.

Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, помимо поликлиник привиться можно будет на станциях метро и МЦК, в парковых павильонах и флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Всего откроют 65 передвижных пунктов. Осмотр врача и вакцинация не отнимут больше 10-15 минут. А из документов потребуется только паспорт, отмечают в ведомстве. Хотите привиться в парке рядом с домом? В этом случае придется записаться. Желающих будут ждать с 08:00 до 22:00 в 28 павильонах "Здоровая Москва".

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Затягивать с прививкой врачи не советуют, поскольку иммунитету нужно время, чтобы выработать защиту. Важна и профилактика. Например, не стоит контактировать с больными, особенно чихающими и кашляющими. Еще желательно избегать мест массового скопления людей и не ездить в "часы пик" в общественном транспорте. Если такой возможности нет, лучше надевать маску. Плюс регулярно мыть руки с мылом, чаще проветривать квартиру и офис, делать влажную уборку. В рацион питания советуют включать больше продуктов, содержащих витамин С: клюкву, бруснику, лимон. И еще чаще добавлять в блюда чеснок и лук. Если же в семье или коллективе кто-то заболел, самое время в целях профилактики принимать противовирусные препараты. Главное - сверять свои действия с врачом и четко следовать его инструкциям. Самолечение - не выход, подчеркивают медики.

Кстати

Бесплатно привиться от гриппа москвичи, например, могут на станциях метро "Павелецкая" (кольцевая), "Курская" (кольцевая), "Верхние Лихоборы", "Алтуфьево", "Семеновская", "Новогиреево", "Щелковская", "Люблино", "Пражская" и "ВДНХ". Полный список точек можно найти на портале mos.ru.

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