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03.09.2019 22:45
Рубрика: Общество

Волна вопросов

Министр рассказала о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 197(7955)
Что будет с зарплатами врачей? Какие лекарства должны быть в аптеке? Как ребенку получить помощь в лучших клиниках страны? Об этом в редакции "Российской газеты" говорили глава Минздрава Вероника Скворцова и директор ФНЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева академик Лео Бокерия.
В течение двух-трех лет Минздрав планирует ввести возмещение стоимости лекарств. Фото: Михаил Синицын В течение двух-трех лет Минздрав планирует ввести возмещение стоимости лекарств. Фото: Михаил Синицын
В течение двух-трех лет Минздрав планирует ввести возмещение стоимости лекарств. Фото: Михаил Синицын

Половина - гарантированно

- В структуре зарплаты врачей гарантированная часть должна быть не менее 55-60 процентов. 10, максимум 15 процентов, это - компенсационные выплаты за ночные дежурства, за работу в праздничные дни. И не более 30 процентов - стимулирующие выплаты, - сказала Вероника Скворцова. - Однако проблема в том, что по закону на федеральном уровне мы можем лишь рекомендовать регионам следовать этим пропорциям.

Фото: Сергей Куксин
Вероника Скворцова: Нужно понимать то, о чем не говорит пациент

В результате в некоторых субъектах доля гарантированных окладов в зарплате врачей до сих пор составляет всего 20-25 процентов. Все остальное - средства, которые руководство больницы распределяет среди сотрудников по своему усмотрению, порой по непрозрачным схемам.

- К чему это приводит? С одной стороны, формируются "элиты", получающие огромные деньги, во много раз превышающие зарплату даже наших ведущих профессоров из федеральных центров. С другой - есть люди, которые фактически получают 20 процентов от обещанных денег. Причем больше всего страдают молодые специалисты, которые еще не имеют стажа работы по специальности и категорий. Мнение минздрава: необходимо восстанавливать отраслевую систему оплаты труда, с пониманием минимальной фиксированной заработной платы, в том числе в первичном звене.

Застрахуйся от рецидива

- Мы централизовали закупку лекарств для пациентов с ВИЧ. Благодаря этому за три года число получающих лечение больных выросло с 26 до 75 процентов. И мы поставили задачу довести охват до 90 процентов на будущий год, - рассказала министр.

Еще пример: все больные, перенесшие острый инфаркт миокарда, инсульт и операции на сосудах, должны минимум два года принимать препараты для контроля давления и против образования тромбов. Если этого не делать, риск повторной сосудистой катастрофы будет у каждого третьего пациента.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
С 2020 года участниками программы "Земский доктор" станут врачи всех возрастов

- Сейчас мы поставили вопрос о том, чтобы направить федеральный ресурс и помочь регионам обеспечить этих пациентов бесплатно лекарствами, - рассказала министр. - Предложение тоже поддержано правительством. Я очень надеюсь, со следующего года на это уже пойдут деньги.

Уже в течение двух-трех лет минздрав планирует перейти от системы льготного лекарственного обеспечения к системе полного или частичного государственного возмещения стоимости лекарств (лекарственного страхования). Мера позволит расширить долю людей, которые могут получать от государства скидки на лекарства.

"Волна здоровья" пойдет по регионам

Вероника Скворцова и Лео Бокерия дали старт всероссийской акции "Волна здоровья". Ее уже в 14-й раз проводит Лига здоровья нации. Второго сентября по Волге и Оке стартовал теплоход с медиками ведущих столичных медицинских центров и самым современным оборудованием. Маршрут этого года: Москва - Дубна - Рыбинск - Плёс - Кинешма - Нижний Новгород - Муром - Рязань - Коломна - Москва. Дети на борту теплохода могут бесплатно пройти обследование у ведущих специалистов из федеральных медицинских центров.

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