Голограмма Уитни Хьюстон станет третьим аватаром, который едет на гастроли

Мировой тур голограммы Уитни Хьюстон стартует в Великобритании в 2020 году. В концертной программе прозвучат I Wanna Dance With Somebody и другие мировые хиты ушедшей из жизни американской поп-звезды.

Точные даты гастролей пока не определены, поскольку голограмма певицы еще находится в стадии разработки. Это сложный процесс, в котором используются новейшие мультимедийные технологии. Но в результате работы программистов и дизайнеров, аватар Уитни Хьюстон "выйдет" на сцену.

Сопровождать концерт (ожидается, что он продлится более полутора часов) будут музыканты ее оригинального состава и родной брат певицы Гарри. Они исполнят все инструментальные партии "живьем". Ну, а "аватар" Уитни Хьюстон в это время будет двигаться, танцевать и "петь" голосом, записанным для прижизненных альбомов культовой певицы и актрисы.

У программы пока нет окончательного названия, но уже известно, что по сути это будет greatest hits из всех лучших работ Уитни.

Кстати

Параллельно готовятся еще два тура голограмм. О гастролях аватаров группы ABBA было объявлено почти полтора года назад. Но работа еще в стадии подготовки: сейчас дизайнеры измеряют головы участников легендарной "шведской четверки". Процесс затянулся, и когда аватары ABBA начнут выступать - до сих пор не известно.

Зато уже в октябре в совместный тур отправятся голограммы культовых рок-рольщиков Бадди Холли и Роя Орбисона (тоже под аккомпанемент живых музыкантов). А первыми на сцене в формате голограмм (но без инструменталистов, и без гастролей) "выступали" рэпер Тупак Шакур и Майкл Джексон.

Между прочим

Наши дизайнеры и программисты тоже не отстают. В 2012 году на юбилейном концерте Виктора Цоя на сцену "выходила" и "пела" его голограмма.

А церемония вручения ежегодной национальной премии "Чартова дюжина-2018", состоявшаяся 15 февраля 2018 года на арене "ВТБ Ледовый дворец", открывалась "выступлением" аватара Владимира Высоцкого с оркестром живым оркестром на сцене.