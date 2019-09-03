Хабиб Нурмагомедов не будет менять весовую категорию

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не намерен менять весовую категорию до конца карьеры.

"Я буду драться только в своем дивизионе и не буду менять категорию, - приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie. - Если вы хотите оставить о себе память на годы, то вам не нужно менять весовые категории. Тут поможет другое - надо побеждать всех своих соперников и оставаться непобедимым. И когда ты все время выходишь в клетку и выигрываешь, выигрываешь и выигрываешь, то это говорит о том, что ты крутой парень. И поэтому я хочу остаться в легком весе".

Также Нурмагомедов рассказал, кого можно называть великим бойцом, а кого нет.

"Если ты проиграл несколько раз, потом завоевал титул, снова проиграл, опять выиграл второй, третий титул, то это не сделает тебя великим, - сказал он. - Великим может считаться только тот, кто не потерпел ни одного поражения или же не проигрывал на протяжении долгого времени".

7 сентября в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов проведет титульный поединок против американца Дастина Порье.