Игорь Николаев рассказал о дате в песне "Третье сентября"

За датой, которая упоминается в популярной песне "Третье сентября" Михаила Шуфутинского "ничего не стоит". Об этом рассказал композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст известной песни.

Просто строчка со словами про третье сентября идеально легла на мелодию композитора Игоря Крутого, открыл секрет Николаев в своем Instagram. А потом, по словам автора, эта дата "обросла" сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез".

Игорь Николаев признался, что ему как автору очень приятно повышенное внимание к этой песне. Он также поблагодарил Шуфутинского и Крутого за то, что у россиян появился "новый красный день календаря".