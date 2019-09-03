Испанский премьер за год сменил 330 высокопоставленных чиновников

Премьер-министр Испании Педро Санчес устроил настоящую кадровую карусель. Как пишет El Mundo, менее чем за год он сменил 330 чиновников на руководящих постах.

Изменения начались с самого Санчеса, когда он занял место ушедшего в отставку представителя консерваторов Мариано Рахоя. Затем глава правительства сформировал свой кабинет, расширив его до 17 портфелей. Новым министрам понадобились уже свои заместители, государственные секретари (должность приравнивается к замминистра), их заместители, начальники департаментов и управлений. Не оставил своим вниманием Санчес армию, судебный аппарат, дипломатический корпус (во многие страны отправились новые послы, порядка 50 человек). В итоге большинство должностей заняли представители Испанской социалистической рабочей партии, которую возглавляет премьер, а ставленники Рахоя были переведены на другие посты.

Коснулись изменения и различных государственных компаний, например, в группе, управляющей находящимися в госсобственности акциями компаний, высокопоставленных чиновников, оставшихся со времен предыдущего правительства, можно пересчитать по пальцам одной руки. То же самое, хотя и не столь масштабно, произошло в структурах, отвечающих за тюрьмы, лотереи, страхование, транспорт, а также в Центре социологических исследований.

Примечательно, что из этих более чем 300 человек лишь 7 вышли на пенсию после отставки.