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03.09.2019 21:14
Рубрика: В мире

Итальянцы проголосовали на онлайн-референдуме "за" новый кабмин

Текст: Нива Миракян (Рим)

Избиратели итальянского Движения "5 звезд" поддержали идею о создании нового коалиционного правительства "Конте-2", в состав которого войдут популисты из "пятизвездочного движения" и представители левоцентристкой Демпартии.

Фото: Presidential Palace/Francesco Ammendola/Handout via REUTERS
Джузеппе Конте получил мандат на формирование нового правительства Италии

В рамках виртуального референдума, в котором смогли принять участие лишь подписчики онлайн платформы Руссо, предлагалось ответить всего на один судьбоносный для Италии вопрос: "Ты согласен, что "Движение 5 звезд" создаст правительство вместе с Демократической партией под председательством Джузеппе Конте?".

По данным на 13:00 по местному времени, в опросе приняли участие более 56 тысяч избирателей, из которых 79 процентам идея о появлении нового коалиционного правительства пришлась по душе. По словам одного из лидеров "5 Звезд" Давиде Казаледжо, "это мировой рекорд среди онлайн голосований".

Теперь, когда "5 звезд" заручились поддержкой своих избирателей, назначенный премьер Джузеппе Конте, получивший 29 августа мандат на формирование Совета Министров, сможет посетить президентский Квиринальский дворец, чтобы представить главе государства Серджо Маттарелле состав нового кабмина и его программу.

В мире Европа Италия
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