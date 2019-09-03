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03.09.2019 20:36
Рубрика: В мире

Фляжка в подарок

В Италии поощряют за отказ от пластиковой тары
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(7954)
Руководство национального заповедника Чинкве-Терре (область Лигурия) решило бороться с пластиковой тарой необычным способом.

В прошлом году этот уникальный парк "прославился" на весь мир благодаря введению системы штрафов (вплоть до 2,5 тыс. евро) для посетителей, которые будут гулять по этому живописному месту в неподходящей для пеших прогулок обуви, в том числе шлепанцах или сандалиях. На этот раз дирекция заповедника, не справившись с утилизацией пластиковых отходов, которые ежегодно оставляют почти три миллиона туристов, решила от "кнута" плавно перейти к "прянику".

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Ради спасения земель от неразлагающегося мусора начиная со следующего года при приобретении карты для посещения заповедника туристам подарят или продадут за символический один евро фирменную металлическую флягу с водой. А когда емкость опустеет, администрация парка откроет на территории заповедника фонтанчики с питьевой водой. По расчетам директора парка Патрицио Скарпеллини, ежегодная раздача более миллиона металлических фляг (столько туристических карт было продано в этом году) позволит в разы уменьшить количество пластиковых отходов.

В мире Европа Италия
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