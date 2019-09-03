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Юрий Лоза проанализировал шумиху вокруг песни "3 сентября"

Поп-музыка
    03.09.2019, 12:12
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Советский, российский музыкант, автор песен и энциклопедический эксперт Юрий Эдуардович Лоза обратил свое внимание на ежегодную вакханалию вокруг хита Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Назвав происходящее "безвкусицей" и проведя параллели со своим эпичным "Плотом".

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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"Очень мало поводов стало, чтобы что-то "крякнуть", с каждым годом все меньше выдумщиков, любой повод только дай", - критически отметил Юрий в беседе с РИА Новости. Напомнив, что "придумать хорошую песню очень тяжело, а осмеять можно что угодно".

По наблюдениям Лозы, "было много мемов в интернете" по поводу его важной песни "Плот", которую поют "на разных языках, она уже прошла испытание временем".

Причем "мем на "Плот" можно использовать круглый год" - настаивает музыкант. Тогда как мем о песне Шуфутинского - явление узкосезонное, срабатывающее лишь на пару-тройку дней.

"И что это за мем, который можно использовать только раз в году? Обсуждать тему, которая живет один день, - это не шутка, а дурновкусие", - безапелляционен музыкант.

Михаил Шуфутинский впервые исполнил "Третье сентября" в 1993 году, позднее композиция, написанная Игорем Крутым и Игорем Николаевым, вошла в альбом певца "Гуляй, душа". С тех пор Михаил показывает данный мегашлягер, по его признанию, на каждом концерте.

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