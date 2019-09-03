Я как юрист и адвокат хотел бы привлечь внимание наших граждан, особенно активных молодых людей, к возможному наступлению крайне жестких правовых последствий, которые могут в корне изменить не только их жизнь, но и жизнь их близких. А ведь выходя на улицу в пикеты или участвуя в любых несанкционированных акциях, о таких последствиях почти никто из них не задумывается.

Общеизвестным считается выражение "Незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение".

Действительно, в статье 31 Конституции Российской Федерации в главах о правах и свободах человека и гражданина сказано, что граждане России имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Порядок их проведения подробно регламентируется Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Этот закон подробно расписывает права и обязанности организатора и участников публичного мероприятия.

В частности, в законе сказано, что организатор публичного мероприятия обязан подать в орган исполнительной власти субъекта или орган местного самоуправления уведомление о проведении публичного мероприятия. Порядок, время, место проведения публичного мероприятия определяется органом исполнительной власти.

Проведение публичного мероприятия без согласования, то есть при отсутствии разрешения, влечет ответственность не только для организатора, но и для его участников. Участниками признаются граждане, члены политических партий, члены и участники других общественных объединений и религиозных объединений, добровольно участвующие в нем.

Во время проведения публичного мероприятия его участники, то есть присутствующие граждане, обязаны выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа исполнительной власти субъекта или органа местного самоуправления и сотрудников органов внутренних дел (военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации).

Гражданам на публичных мероприятиях запрещается скрывать свое лицо. То есть использовать маски, средства маскировки, "иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности". Граждане не в праве иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы. Это понятно, но не все знают полный список запрещенных предметов. Про них сказано так: "другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывные устройства, взрывчатые, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия. Исключение - спички и карманные зажигалки.

Далее в запретном списке следуют "предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов, горючие материалы и вещества, "иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению". И, наконец, запрещено иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

В месте проведения публичного мероприятия не может находиться человек в состоянии опьянения.

Как правило, проведение массовых мероприятий тщательным образом фиксируется правоохранительными органами с помощью фото и цифровой видеозаписи с разных точек, в том числе, начиная с пути следования к месту проведения. Все нарушения и конфликтные ситуации с гражданами отражаются на фотографиях и видеозаписи. Они считаются допустимым доказательством по административным и уголовным делам.

За последние годы правоохранительные органы России получили значительный опыт работы по обеспечению общественной безопасности при проведении публичных мероприятий. В том числе и по пресечению, фиксации не согласованных мероприятий. Действия правоохранителей в таких ситуациях всегда спланированы, грамотно методически отработаны и опираются на действующее законодательство, которым должностные лица правильно пользуются.

Так, например, если проводится несогласованное публичное мероприятие, то сотрудники правоохранительных органов, как при непосредственном общении, так и с помощью громкоговорителей разъясняют гражданам, что они прибыли и принимают участие в не санкционированном (не разрешённом) собрании, митинге и демонстрации, шествии и пикетировании, гражданам также предлагается покинуть место его проведения.

Другими словами, такой фразой происходит предупреждение гражданина и фиксация его юридического факта уже как участника несогласованного публичного мероприятия, который уже не выполняет требования сотрудников органов внутренних дел.

При этом уже часть 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях определяет, что нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Для административного взыскания требуется протокол, который, как правило, составляется в помещении органа внутренних дел, куда как раз для этого и необходимо доставить гражданина.

Поэтому не следует удивляться, когда при таких обстоятельствах к спокойно стоящему человеку в месте проведения не согласованного мероприятия, не выступающему и не кричащему, не ведущему себя агрессивно и неуважительно по отношению к представителям правоохранительных органов, подходят сотрудники и предлагают проследовать с ним. И когда человек отказывается выполнять их распоряжения, то сотрудники вправе применить к нему физическую силу и специальные средства.

Такое право им предоставлено законом "О полиции".

Если гражданин начнет сопротивляться, применять по отношению к ним физическое насилие, оскорблять их, призывать других граждан присоединиться и физически помочь ему. То, вполне вероятно, и наступление для него и тех, кто его поддерживает уже уголовно-правовых последствий. А такие последствия предусматривают достаточно судовые меры наказания.

Нередко, граждане, из ложно понятого чувства товарищества и солидарности, пытаются выдернуть из рук и воспрепятствовать задержанию, доставки в автобус участника мероприятия. Такие "помощники" начинают обзывать сотрудников оскорбительными словами, призывать других к сопротивлению. Толпа, в которой нередко бывают провокаторы, быстро возбуждается и становится неуправляемой, пытается атаковать сотрудников полиции и т.д. Это делать категорически нельзя.

В таких условиях за небольшой промежуток времени можно "собрать" целый букет преступлений.

Так, например, за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность, предусмотрена уголовная ответственность. Это статья 317 УК РФ. Наказание - от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.

Ответственность за применение насилия в отношении представителя власти предусмотрена ст. 318 УК РФ и устанавливает за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза его применения меру наказания, в том числе и лишением свободы на срок до пяти лет.

За применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Подготовила Наталья Козлова