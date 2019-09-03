Правительство детально пропишет процедуру приема у иностранных мигрантов комплексного экзамена, в ходе которого они должны доказать, что умеют говорить на русском языке, а также знают историю нашей страны и наши законы. Такой экзамен должны сдавать те, кто хочет у нас жить и работать.

Будут детально прописаны требования к уровню знаний экзаменуемых, а выдачу соответствующих сертификатов возьмут под строгий контроль. Для экзаменаторов, нарушивших процедуру, введут значительные штрафы. Пакет законопроектов, вводящих столь строгие правила, рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

"Законопроект вводит правовые механизмы, направленные на повышение эффективности работы системы проверки иностранных граждан на знание русского языка, а также будет способствовать пресечению злоупотреблений в этой сфере, - сообщил член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Право принимать у иностранных граждан комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства нашей страны получат только организации, включенные в специальный перечень. Утверждать перечень таких организаций будет правительство России".

По его словам, также законопроектом предусматривается, что правительство будет устанавливать разные сроки действия сертификата, получаемого по итогам сданного экзамена. Срок будет зависеть от цели, с которой иностранный гражданин сдает экзамен. Например, человеку может потребоваться сертификат для работы, для временного или постоянного жительства в России.

Правительство пропишет единую процедуру приема таких экзаменов и сроки действия сертификатов

Данные о выданных сертификатах будут храниться в едином электронном реестре.

"Одновременно предлагается внести поправки в КоАП, предусматривающие ответственность для должностных лиц за нарушения при проведении комплексного экзамена, выдаче сертификатов и т.п., - говорит Владимир Грузев. - Например, за нарушения при проведении экзаменов предлагается установить штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей".