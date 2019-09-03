На рынке элитной недвижимости покупателей заинтересовали варианты с готовой отделкой, отмечают девелоперы.

Все чаще элитное жилье приобретается в ипотеку. В будущем доля таких квартир будет только расти. Фото: Сергей Михеев/РГ

Обычно клиенты, способные потратить сотни миллионов рублей на дом или квартиру, предпочитают покупать пустую "коробку", чтобы планировать пространство и делать ремонт с нуля. Теперь же девелоперам придется поломать голову, как угодить богатому клиенту и подобрать для него типовое решение.

По данным компании "Метриум", за год доля предложений с отделкой "под ключ" в московском сегменте премиальных квартир выросла более чем в полтора раза (с 13,4 до 21,4 процента), доля премиальных апартаментов с готовой отделкой - в три раза, 64,6 процента. Это самый высокий уровень проникновения с полной отделкой среди всех сегментов, включая экономкласс. При этом год назад показатель составлял всего 23,7 процента.

Такая отделка подразумевает наличие в квартире напольных и настенных покрытий, межкомнатных дверей, сантехники, розеток и выключателей, сантехники и отопления.

Разумеется, в случае с элитной недвижимостью застройщикам приходится работать с именитыми архитекторами и дизайнерами, обращаться к элементам "умного дома", добавлять лепнину и другие воплощения искусства, чтобы удовлетворить взыскательные предпочтения клиента. Вместе с тем, по словам управляющего директора "Метриум Премиум" Ильи Менжунова, в целом покупатель элитного жилья становится более практичным и прагматичным. В частности, это отражается на снижении метража предпочитаемых квартир и минимализме при выборе отделки и интерьера. "Уже никто не покупает квартиру только ради престижа, - говорит Менжунов. - Даже самые обеспеченные люди не разбрасываются деньгами. Если квартира бизнес-класса выиграет по своим характеристикам у элитного дома, то, вероятно, выбор будет сделан в пользу первого варианта".

Покупатели элитного жилья согласились на типовую отделку

Более того, каждую пятую премиум-квартиру в Москве покупают в ипотеку (21 процент). Через год доля такого жилья может увеличиться до 30-35 процентов при условии сохранения или незначительного изменения текущих ставок, выяснили в компании Savills.

Сбережения премиальных клиентов нередко хранятся в валюте или других активах, и их бывает невыгодно конвертировать в рубли, чтобы приобрести квартиру. В этом случае удобнее взять ипотечный кредит и погашать его постепенно из текущих доходов. Кроме того, покупатели элитной недвижимости стремятся не демонстрировать свои доходы контролирующим структурам (например, Росфинмониторингу, который автоматически уведомляется о крупных сделках с недвижимостью), говорит Илья Менжунов.

В дальнейшем нельзя исключать, что в сегменте элитной городской недвижимости произойдет смещение в пользу готового жилья на вторичном рынке. Плюсы проектного финансирования очевидны: теперь проект не может быть запущен без одобрения банка, что в случае с дорогостоящей недвижимостью особенно важно. Однако покупателей волнует вопрос страхования денег на эскроу-счете: сейчас по закону застрахованы только 10 миллионов рублей.

"В премиум-сегменте на эти деньги можно купить только машино-место. Поэтому для многих клиентов это некомфортная ситуация", - отметил Александр Антонов, финансовый директор Hutton Development.

Вероятность повышения цен также нельзя исключать. Сегодня средняя стоимость квадратного метра элитной квартиры на начальном этапе составляет 1,09 миллиона рублей, в готовом доме - 999 тысяч рублей. "То есть конкуренция уже присутствует и в дальнейшем только усилится", - заключил Илья Менжунов.