Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза в понедельник строго - с контрольными датами и фамилиями ответственных - раздал первые наказы кабинету министров, парламенту и спецслужбам. В списке обязательных для исполнения заданий значатся масштабная приватизация госсобственности и распродажа земли сельхозназначения к декабрю. Премьер Гончарук ответил президенту "есть" и дополнительно обещал за пять лет на 40 процентов увеличить ВВП, погрузив украинских экономических и политических экспертов в тягостные раздумья о будущем родины.

Их опасения усилились после заседания правительства, которое прошло в закрытом для прессы режиме - впервые за годы независимости, а после премьер не смог ответить на вопрос, каким образом он собирается обеспечивать заявленные темпы роста, недостижимые сегодня даже для Китая. Гончарук заявил только, что "расчеты есть, цифры не с потолка". Не исключено, что в ходе обучения по западным грантовым программам 35-летний глава украинского правительства действительно познал тайную формулу роста ВВП, но реалии украинской экономики ею явно не учитываются. Так, маловероятно, что объявленная Зеленским "большая приватизация" радикально увеличит доходную часть бюджета. Дело в том, что обширные программы распродажи госимущества составляли все предшественники Гончарука, но, к примеру, в прошлом году от приватизации бюджет получил всего 350 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов).

Впрочем, по причине судебной обремененности были отменены конкурсы по продаже ряда энергосбытовых, горнорудных, фармацевтических, машиностроительных предприятий. Но и в случае их приватизации золотой дождь в казну не прольется. Достаточно вспомнить печальную историю Одесского припортового завода, который до госпереворота оценивался почти в 2 миллиарда долларов, а в 2016 году выставлялся на торги со стартовой ценой в 520 миллионов, но так и не нашел покупателя. В 2018 году аукцион начинался уже с 50 миллионов и тоже завершился ничем. Зато менее года назад после долгих мучений нашел нового офшорного хозяина николаевский судостроительный завод "Океан". Крупнейшая советская верфь, где когда-то строили авианосцы, ушла с молотка всего за 5 миллионов долларов, дешевле металлолома, из которого она сегодня преимущественно и состоит. Иными словами, нет никаких оснований думать, что потенциальные покупатели - как украинские, так и западные, решат переплачивать за устаревшие активы кризисной и небезопасной страны.

Похожая история и с украинскими черноземами. Реальная площадь, не обремененная правами долгосрочной аренды и готовая к срочной продаже, по оценкам украинских экспертов, вряд ли превышает 10 миллионов гектаров. При этом выручить за нее исходя из мировых цен и при условии избыточного предложения удастся не больше 10-15 миллиардов долларов. Эта сумма, например, позволит полностью покрыть дефицит торгового баланса прошлого года - те самые 10 миллиардов, или весь следующий год выплачивать госдолг, не прибегая к новым заимствованиям. К слову, на сегодняшний день этот долг уже превысил отметку в 80 миллиардов долларов при бюджете Украины в 43 миллиарда.

Что нужно сделать для того, чтобы экономика Украины быстро росла, премьер так и не сказал

Но больше всего в заявлениях Гончарука украинских экономистов пугает планируемый рост ВВП в 40 процентов. И не потому, что премьер, давший такие обещания, в лучшем случае занимается пиаром, а в худшем - не в ладах с реальностью. Дело в том, что расчет по долгам с международными кредиторами после реструктуризации 2015 года увязан с этим ростом. Напомним, что тогдашний министр финансов Украины, гражданка США Наталья Яресько, из-за которой в том числе сегодня лихорадит Пуэрто-Рико, добилась отсрочки на четыре года и пролонгации долга до 2040 года за счет повышения процентной ставки и перевода части кредитных обязательств - 3,8 миллиарда - в так называемые ВВП-варранты (VRI). Выплаты по этим бумагам активизируются после того, как ВВП страны-должника достигнет ранее оговоренного показателя - в случае с Украиной 3 процента, и оцениваются в долях от валового продукта. И если при росте от 3 до 4 процентов ВВП ежегодные выплаты составляют десятки миллионов долларов, то при обещанном Гончаруком галопирующем росте экономики переплата растет в геометрической прогрессии и составит под 30 миллиардов долларов. Иными словами, правительству Украины попросту невыгодно демонстрировать высокий рост, чтобы не платить за него вдесятеро.

"Бояться экономического роста, потому что придется платить больше, - это неадекватный подход. Нужно расти так быстро, чтобы платежи не были проблемой", - заявил Гончарук журналистам, напомнившим об истории реструктуризации. Но что нужно сделать для того, чтобы расти быстро, премьер так и не сказал, посоветовав дождаться программы правительства в октябре. Пока же известно, что на новую реструктуризацию кредиторы не согласны, а для выкупа своих VRI в бюджете Украины нет лишних 3,5 (по сегодняшним котировкам) миллиарда долларов.

Тем временем

Верховная рада Украины во втором чтении одобрила закон о снятии депутатской неприкосновенности. За решение, которое обещалось народу политиками еще с конца прошлого века, проголосовали 373 народных депутата. Не голосовала только фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь", они предлагали отказ от неприкосновенности не только для депутатов, но и для судей с президентом. Следует пояснить, что в международной практике снятие неприкосновенности с законодателей не рассматривается как однозначное благо, поскольку, снимая риски политической коррупции, одновременно этот шаг создает предпосылки для давления на депутатов и формирования диктатуры. Об этом, учитывая и другие инициативы Зеленского по расширению президентских полномочий, говорят сегодня критики нововведения, признавая его безусловный популистский эффект. Фактически неприкосновенность для членов Верховной рады перестанет действовать 1 января 2020 года.