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03.09.2019 23:10
Рубрика: Власть

Сентябрь - время выбирать

Как в регионах готовятся к 8 сентября
Текст: Николай Грищенко, Гульназ Данилова, Наталья Коротченко, Ольга Штейн, Елена Шулепова
Российская газета - Неделя № 197(7955)
В воскресенье, 8 сентября, нас ждет Единый день голосования. По всей стране будут происходить выборы как регионального, так и федерального значения.

Как ожидается, по итогам прямых губернаторских выборов 16 регионов получат своих руководителей. В 13 регионах предстоит избрать законодательные собрания, а в 22 состоятся выборы депутатов в городские думы и советы.

Фото: Pixabay
Заявление на голосование на дому можно подать через госуслуги

Федеральная "часть" этой избирательной кампании небольшая - предстоит доизбрать четырех депутатов Госдумы. "РГ" решила выяснить, как в регионах пытаются привлечь избирателей на участки для голосования.

В Башкортостане, где будут выбирать главу республики, на автобусах государственного перевозчика красуется призыв "Айда на выборы!". В социальных сетях размещены ролики с участием известных артистов. Планируются даже такие акции: тот, кто проголосовал, должен сфотографироваться на избирательном участке и разместить этот снимок с определенным хештегом в соцсети. К агитации подключился и союз предпринимателей столицы республики, запустивший акцию "Уфа выбирает!". Те, кто хочет стать ее участниками, должны 8 сентября проголосовать до 14 часов и получить браслет со слоганом акции. Количество браслетов ограничено.

Счастливчики, предъявив браслет, могут в день выборов бесплатно пользоваться общественным транспортом государственного и муниципального перевозчиков, посетить Русский драмтеатр и Татарский театр "Нур", а также Уфимский планетарий, за полцены купить билет на сеанс в некоторых кинокомплексах, в батутный центр, на колесо обозрения.

В Карачаево-Черкесии изготовили специальные трафареты с рельефно-точечным шрифтом Брайля для избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) КЧР шестого созыва. Благодаря этим трафаретам инвалиды по зрению смогут в доступном для них формате ознакомиться с содержанием избирательных бюллетеней и проголосовать.

А в Тульской области для голосования слабовидящих людей будет использован инновационный подход. Новая технология позволяет им голосовать без посторонней помощи. "Совместно с избирательной комиссией региона мы изготовили бюллетени, где вся содержащаяся информация озвучена. С помощью специальных маркеров-диктофонов слабовидящие смогут услышать все, что написано в бюллетене. Это устройство предназначено для обеспечения незрячих и слабовидящих возможностью дублирования тактильной и визуальной информации звуковым способом", - пояснила директор областной специализированной библиотеки для слепых Елена Брешенкова. Устройство снабжено наушниками.

Как обеспечат прозрачность выборов 8 сентября

8 сентября в Тульской области маркеры-диктофоны будут использоваться на пяти специализированных избирательных участках, расположенных в местах компактного проживания инвалидов по зрению - в Туле, Киреевском, Щекинском и Новомосковском районах.

А в Курганской области, где в воскресенье пройдут выборы губернатора и представителей органов местного самоуправления, с 9.00 до 12.00 около избирательных участков можно будет проверить здоровье: сделать ЭКГ, измерить давление, уровень холестерина и сахара в крови, пройти флюорографию, проконсультироваться со специалистами и поставить прививку от гриппа. Волонтеры будут раздавать буклеты по основам здорового образа жизни и приглашать на профилактические осмотры и диспансеризацию.

Инфографика "РГ"/Михаил Шипов/Антон Переплетчиков/Ольга Бухарова

Власть Работа власти Регионы Единый день голосования
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