С окончанием периода отпусков и стартом нового делового сезона банки по традиции начинают привлекать клиентов осенними вкладами с повышенной процентной ставкой. В этом году предложения промо-депозитов не так щедры, да и список кредитных организаций, где они есть, довольно скромен. "Российская газета" выяснила, почему.

Сезонные предложения отличаются тем, что в рамках таких акций банки готовы принимать деньги под высокие проценты ограниченное время. Часто в качестве одного из условий они также выставляют минимальную сумму, которую клиент должен положить на такой депозит. Это может быть и три тысячи, и сто тысяч рублей.

Некоторые банки предлагают промо-вклады не с фиксированной, а с "плавающей" ставкой - это, так называемые, депозиты- "лесенки". Срок размещения в этом случае делится на несколько периодов. В течение каждого из них действует своя ставка: самая низкая - в первый отрезок и максимальная - ближе к окончанию срока вклада.

В первых числах сентября о готовности привлекать средства клиентов в рамках осенних предложений объявили три банка. Речь идет исключительно о рублевых депозитах. В среднем осенние ставки на 0,25-0,9 п. п. больше, чем у стандартных вкладов при вложении на тот же срок.

Лето, которое часто начинается с введения банками промо-вкладов с более выгодными ставками, в 2019 году также не было богато на сезонные предложения, рассказали "Российской газете" в агентстве Marcs (занимается исследованием рынков, в том числе банковского). Из топ-14 банков, привлекающих наибольший объем депозитов населения, в июне промо-вклады ввели только два. Еще шесть банков летом продлили сроки приема средств в открытые ранее сезонные депозиты.

Пока о готовности принимать средства от клиентов в рамках осенних предложений объявили лишь три банка. Речь идет исключительно о рублевых вкладах

В 2018 году кредитные организации из того же списка вводили сезонные предложения чуть более активно: три промо-вклада на начало лета, еще пять - к началу июля. В то же время продолжали действовать акционные предложения, введенные ранее: зимой-весной 2018 года.

ЦБ держит тренд на снижение ключевой ставки. Это влечет за собой общее снижение стоимости заимствований для банков.

Что касается сезонных вкладов, то это маркетинговый продукт, привязанный, прежде всего, к потребностям банка в срочной ликвидности. Ставки по таким вкладам отражают степень такой потребности. Сейчас на уровне системы ее нельзя назвать высокой, поэтому и ставки не самые щедрые, добавляет Путиловский.

Зампредправления Локо-Банка Андрей Люшин называет еще одну причину. "Высокая закредитованность населения вынудила регулятора ужесточить правила выдачи займов кредитными организациями, - напоминает он. - Объемы выдачи потребительских кредитов в итоге снизились. Привлеченные средства населения, условно, некуда деть".

Наибольшая активность по запуску сезонных депозитов, по свидетельству аналитиков Marcs, наблюдается перед Новым годом. По их мнению, это обусловлено тем, что в конце календарного года граждане охотнее откладывают деньги на депозиты: как раз в это время работники получают 13-ю зарплату, премии. Однако в 2019 году существенно более высокие ставки по "новогодним" вкладам банки, скорее всего, не предложат, полагает Ирина Носова, заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА.

Андрей Люшин с ней согласен. "Ожидается, что уже на ближайшем заседании в конце октября ЦБ анонсирует снижение ключевой ставки еще на 25 базисных пунктов. В результате можно ожидать и дальнейшего сокращения ставок по вкладам. В том числе сезонным", - уточняет он.

Наиболее активно банки предлагают сезонные депозиты перед Новым годом, когда работникам выплачивают щедрые премии

Депозиты постепенно теряют привлекательность. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по обычным вкладам в рублях за вторую декаду августа опустилась до 6,8 процента годовых против 6,82 процента в начале месяца. Нынешний уровень максимальной ставки - самый низкий с начала октября 2018-го, когда показатель был чуть меньше 6,8 процента. Тем не менее граждане пока не отказываются от банковских депозитов. По данным Агентства по страхованию вкладов, объем средств населения в банках на 1 июля 2019 года составил 28,9 триллиона рублей. С начала года он прибавил 4,1 процента против 2,5 процента в аналогичном периоде прошлого года.