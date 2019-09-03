В среду сборная России проведет свой последний матч на первом групповом этапе чемпионата мира по баскетболу в Китае. Соперником команды Сергея Базаревича на паркете Спортивного центра города Ухань станет Аргентина.

Южноамериканцы, как и наши, досрочно гарантировали себе участие во втором раунде турнира. Поскольку там будут учитываться все результаты предыдущего этапа, для обеих команд вторая стадия начинается уже сейчас. Победитель с тремя выигранными матчами получит ощутимое стратегическое преимущество в борьбе за попадание в четвертьфинал.

Напомним, что незадолго до старта ЧМ-2019 сборные России и Аргентины уже встречались друг с другом в рамках товарищеского турнира в городе Нинбо.

Результат того матча оказался для нас плачевным: разгромное поражение с разницей более 20 очков - 64:85. Наставник сборной Сергей Базаревич тогда еще сказал, что "временами наша игра была откровенно ужасной". Хотя, к примеру, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что так даже лучше.

- Когда ты накануне важного турнира играешь с соперником и даже ему проигрываешь, остается недосказанность, - отметил глава РФБ. - У Аргентины теперь будут мысли: будет ли предстоящая игра похожа на предыдущую, что теперь ждать от сборной России? Мы, в свою очередь, видели эту команду, знаем ее сильные стороны. Надеюсь, наши лидеры, которые вели команду в первых двух играх, сыграют в свою силу и сейчас, и мы сумеем преподнести сюрприз.

Сильные стороны аргентинской команды действительно не являются ни для кого секретом. Это сильнейшая по исполнителям задняя линия и неувядаемая легенда аргентинского баскетбола 39-летний капитан сборной Луис Скола. С 2017 года карьера дона Луиса, как уважительно называют ветерана партнеры, протекает в Китае. И, наверное, логично, что он согласился присоединиться к национальной команде на чемпионате мира, проходящем в этой стране. Уже можно сказать, что Скола не просто отбывает номер. В том же матче с Нигерией центровой набрал 23 очка и вышел на второе место среди лучших снайперов за всю историю чемпионатов мира. А еще Скола отличный рекламный актив для организаторов и ключевое объяснение, почему матчи сборной Аргентины - самые посещаемые в нашей группе, по крайней мере по визуальному впечатлению.

Разумеется, у журналистов Скола тоже пользуется исключительной популярностью и как только появляется в микст-зоне, тотчас собирает вокруг себя толпу. После победной игры с Нигерией центровой вопреки препонам немного занудного аргентинского пресс-атташе ответил и на вопросы российских журналистов.

Луис, матч против России станет для вас ключевым?

Луис Скола: С одной стороны, да. С другой - однозначно говорить нельзя. На самом деле, каждый следующий матч является по-своему ключевым.

Хорошо изучили предстоящего соперника?

Луис Скола: Конечно. Отлично знаем всю вашу команду. Ведь мы уже встречались в контрольном матче совсем недавно. Думаю, очередной матч получится интересным.

Луис, на чемпионате мира многие жалуются на судей. Вот и в вашем матче с Нигерией было много спорных решений…

Луис Скола: Они хорошо делают свою работу. Ошибаются, но их ошибки я бы не назвал критичными. Никто не застрахован от промахов. Мы тоже ошибаемся.

Добавим, что в среду определятся еще два соперника сборной России на втором групповом этапе. Ими станут две лучшие команды из группы А. Одну из путевок себе уже гарантировала Польша, одержавшая две победы. В среду она встретится с Кот-д'Ивуаром, который досрочно потерял шансы на выход из группы. А вот вторую вакансию между собой разыграют хозяева ЧМ-2019 и венесуэльцы, пока выигравшие по одному матчу.

Также станет известен состав еще одного квартета второго раунда. Его сформируют сборные из групп С и D. В четверке под литерой С одно из двух первых мест забронировала сборная Испании, имеющая две победы. В последнем матче "красная фурия" сыграет с Ираном, лишившимся шансов продолжить борьбу на ЧМ-2019. За второе место побьются Пуэрто-Рико и Тунис, у которых имеется по одной победе.

А вот в группе D дуэт команд, идущих дальше, уже известен. Сербия и Италия разгромили соперников по квартету и теперь выявят сильнейшего в очной встрече. В другом матче встретятся Ангола и Филиппины.