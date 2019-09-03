Карпин второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин во второй раз признан лучшим тренером месяца в РПЛ.

В августе "Ростов" провел пять матчей, в которых одержал три победы, один раз сыграл вничью и уступил "Уфе". После восьми туров команда набрала 17 очков и находится в группе команд, находящихся на 1-3 местах в таблице.

Лучший тренер определяется по итогам голосования экспертов РПЛ и канала "Матч Премьер", а также голосования болельщиков в социальной сети "Вконтакте". На этот раз мнения разделились - эксперты РПЛ отдали свой голос Сергею Матвееву из "Краснодара", а болельщики и представители "Матч Премьер" - Карпину.

В итоге обладателем приза стал Карпин, который до этого уже побеждал в голосовании за июль.