Карстовый ландшафт Улун в городе Чунцин поражает воображение

Южно-Китайский карст (пустоты в горных породах, вызванных деятельностью воды. - Ред.) - самый масштабный в мире карстовый ландшафт. Он простирается во влажной тропической зоне и субтропиках. Включает в себя карст "Каменный лес" провинции Юньнань, карст Либо провинции Гуйчжоу и карст Улун города Чунцин.

В июне 2007 года Южно-Китайский карст был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Комитет Всемирного наследия констатировал: разнообразие рельефа Южно-Китайского карста является уникальным.

Побываем в карстовом ландшафтном районе Улун города Чунцин. В него входят три карстовые системы - карст Фужун, "небесная яма" Цинкоу и природные мосты Саньцяо. Все они сформировались в результате значительного подъема земной коры района Санься (Три ущелья) у реки Янцзы. Платформа этой местности характеризуется двумя горными равнинами с подъемом 1800-2000 метров, а также глубокими ущельями. Три карстовые системы расположены на берегах, в междуречье и верховье притоков реки Уцзян.

В 2007 году карст Улун получил статус туристической зоны государственной категории 5А (высшая категория туристического объекта мирового уровня, которая присуждается по 12 критериям. - Ред.)

Карстовая система Фужун, которая находится на берегах одноименной реки, в 4 километрах от поселка Цзянкоу уезда Улун, была обнаружена в мае 1993 года. Научно-исследовательские организации Китая и Австралии дважды проводили здесь изыскания, и оценили это место как "мировое чудо", "подземный дворец искусства и карстовый научный музей".

Общая площадь главной пещеры Фужун - 37 тысяч квадратных метров, а площадь самого большого зала - 11 тысяч квадратных метров. Протяженность системы пещер - 2400 метров. Их высота составляет от 30 до 50 метров. Здесь можно наблюдать более 30 видов сталактитов. В их числе каменный водопад шириной 15 метров и высотой 21 метр, светлый сталагмит в виде пальмы, скрученные камни, каменные цветы - все они настоящая редкость. Очень ценны красные кораллы в водоеме с кристально чистой водой и кристаллы кальцита в виде клыков. Большое количество конфигураций вторичных химических отложений образовало десятки разных природных картин, глаза просто разбегаются.

Главными ландшафтами карстовой системы Фужун являются зал Цзиньлуаньдянь (Тронный зал), пагода Лэйфэн, Опора Неба - нефритовый столб, Подводный дворец драконов, огромный Каменный водопад, Жемчужина Шитянь, Нефритовый водоем кораллов и др. В карсте Фужун можно увидеть своими глазами, насколько удивительны могут быть творения природы.

Три природных моста Сяньцяо карста Улун - мост Тяньлун, мост Цинлун и мост Хэйлун. Эти редкие геологические явления - каменные арочные мосты - являются крупнейшими естественными мостами в Азии. Они находятся между горой Сяньнюй и уездом Улун. Вокруг них - густой лес и красивые деревья, родники и водопады, горы и реки, ущелье. Все это делает район подходящим для активного экотуризма.

Первый из трех мостов - мост Тяньлун (Небесный дракон). Его высота 200 метров, длина пролета - 300 метров. Под мостом - лабиринт из нескольких больших и малых ущелий. Картина завораживает. Далее следует мост Цинлун (Зеленый дракон). У этого моста самый большой вертикальный перепад высот. Высота моста - 350 метров, ширина - 150, длина пролета - 400 метров. При закате солнца лучи проходят сквозь него, в небе словно летит китайский дракон. Замыкает тройку небесных мостов - мост Хэйлун (Черный дракон). Верхняя скала за отвесным мостом напоминает затаившегося дракона, вызывающего у некоторых туристов настоящий ужас. В этом районе много бурных родников с почти черной водой, богатой разными минералами.

Хоупин Тянькэн - это один из самых больших кластеров карстовых ям в мире. Такие ямы образуются в результате эрозии. Находятся эти провалы в земле в пределах волости Хоупин, на "золотом" туристическом маршруте реки Янцзы, в 88 километрах от городского уезда Улун. Сюда не раз приезжала с экспедициями объединенная команда спелеологов из Китая, Великобритании и США и председатель Китайской ассоциации спелеологов профессор Чжу Сюевэнь. Пять природных ям общей площадью 150 тысяч квадратных метров скрываются в тайге и бамбуковой роще. Провалы окружают бездонные отвесные обрывы, под ямами - пещеры в земле, где скрыты еще большие провалы. Диаметр и глубина всех пяти природных ям в форме цилиндра составляет около 300 метров. Вокруг них - тайга площадью в тысячу гектаров, каменный лес площадью две тысячи гектаров, водохранилище и другие объекты, которые имеют научно-исследовательскую ценность.

К туристическому району карста Улун относится и национальный лесопарк "Гора Сяньнюй". Он занимает площадь 100 квадратных километров на высоте 1650-2033 метра над уровнем моря. Средняя годовая температура в этих краях 11,2 градуса по Цельсию. Такой климат делает комфортным посещение этой местности в любое время года. Фешенебельные гостиницы, комплекс вилл, монгольские юрты - на горе есть условия для путешественников на любой вкус. Туристам предлагается более 20 видов развлечений: верховая езда, катание на лыжах по снегу и по траве, велосипедные гонки, стрельба, параплан, посиделки у костра, барбекю и т.д.

Это район называют по-разному: "летний дворец в горах", "Швейцария Востока", "рай для светской жизни". Густой лес, причудливые пики, пастбище и снежная равнина объединяют "четыре совершенства" горы Сяньнюй.