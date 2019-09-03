Колебания климата заставят рыбаков сменить объекты лова

Россия - одна из крупнейших рыбодобывающих стран мира. В прошлом году общий улов составил более 5 миллионов тонн, из которых 70 процентов выловлено в морях Дальнего Востока и прилегающих водах Тихого океана.

Эта доля остается стабильной уже несколько десятилетий. Сейчас рыбаки в основном ловят минтай, тихоокеанского лосося, сельдь, треску, палтуса, камбалу, головоногих моллюсков и краба.

Запасы некоторых видов, имеющих большое значение для отечественного рыболовства (сельдь, минтай, треска и др.), меняются. Эти процессы во многом обусловлены изменениями климата, а не избыточным прессом промысла. Сейчас в основном превалируют два подхода к прогнозу трансформации климата в XXI веке. Первый связывает рост глобальной температуры воздуха и поверхности океана с антропогенным воздействием - выбросом в атмосферу парниковых газов. Сторонники другого подхода полагают, что нынешний тренд к потеплению климата связан преимущественно с природными процессами. Колебания температуры поверхности океана имеют периодичность в среднем 60 лет и происходят как в северной Атлантике, так и в северной части Тихого океана - регионах, важных для российских рыбаков. По оценкам российских ученых, начиная со второй половины 2020-х и вплоть до 2050 года, в северной части Тихого океана можно ожидать похолодания поверхностных вод, связанного с переходом к отрицательной фазе цикла. Но это не исключает аномальных "волн потепления" длительностью от двух до пяти лет.

Для таких короткоцикловых видов рыб, как тихоокеанские лососи, сардина-иваси, характерно чередование эпох высокой и низкой численности с периодом около 60 лет, а вариации биомассы донных рыб со средней продолжительностью жизненного цикла (например, охотоморского минтая) происходят с периодичностью 10-20 лет.

В северо-западной части Тихого океана важнейшим объектом промысла являются тихоокеанские лососи. На протяжении последних 100 лет запасы дальневосточных лососей характеризовались значительной долговременной изменчивостью. Период их высокой численности в 20-40-х годах прошлого века сменился депрессией запасов в 60-70-х годах. С 80-х годов начался новый рост численности и биомассы лососей, и в 2009 году их российский вылов достиг локального максимума - 540 тысяч тонн. После некоторого временного падения уловов в 2018 году был установлен исторический максимум - более 676 тысяч тонн.

Периоды роста и высокого уровня запасов лососей ("лососевые эпохи") совпали с резким повышением температуры поверхности северной части Тихого океана. На протяжении последних десяти лет отмечались очень большие колебания уловов основных дальневосточных стад горбуши. Они связаны с усилением короткопериодной изменчивости климатических условий в северной части Тихого океана в последние годы, в частности, с чередованием волн "холода" и "тепла". В ближайшие десятилетия повторяемость этих волн будет, по-видимому, только увеличиваться. Это затрудняет прогноз запасов дальневосточных лососей даже на ближайшие 10-15 лет. По нашему мнению, российский вылов лососей в 2035 году может снизиться до 250 тысяч тонн.

Запасы дальневосточной сардины (иваси), как и дальневосточных лососей, характеризуются значительными изменениями. В XX веке зафиксированы два периода высоких уловов сардины: в 1925-1941 годах и в 1973-1994-х. Если в первом случае максимальный вылов превысил 2,5 миллиона тонн, то во втором - достиг 4,5 миллиона. В 1990 году был достигнут исторический максимум вылова в России - около 900 тысяч тонн.

Периоды роста и высокого уровня запасов лососей совпали с резким повышением температуры поверхности северной части Тихого океана

Обе вспышки численности сардины развивались на фоне понижения температуры поверхностных вод в обширной зоне к востоку от японских островов и потеплением на остальной акватории океана, хотя связь между климатическими изменениями во всей северной части Тихого океана и ростом численности дальневосточной сардины неоднозначна. С 2010 года наблюдается рост биомассы сардины, вызванный появлением урожайных поколений. Анализ данных по температуре поверхности океана за 2010-2015 годы показал, что в зимние периоды этих лет к востоку от Японии формировались ее отрицательные аномалии. Причем от 2010 к 2015 году наблюдалась значительная интенсификация этого процесса и расширение их акватории.

Можно предположить, что в ближайшие годы начнется новая "сардинная эпоха". Это предположение основано на том, что климатическая ситуация, сложившаяся в северной части Тихого океана в 2014-2018 годах, весьма схожа с ситуацией 20-30-х годов прошлого века. Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО в 2018 году оценивали возможный вылов сардины в российских водах в 650 тысяч тонн, хотя фактический вылов составил всего 62 тысячи тонн. Основная причина несоответствия - недостаточное выставление промыслового флота, вызванного как утерей опыта ведения промысла, так и отсутствием орудий лова - кошельковых неводов.

Для многих российских объектов промысла в северо-западной части Тихого океана характерны более короткие колебания с периодичностью 10-20 лет. Это касается, в частности, минтая северной части Охотского моря и трески северо-западной части Берингова моря. На их запасы также влияют климатические изменения. По прогнозу, наблюдавшийся в последнее десятилетие рост биомассы минтая закончится около 2020 года. Затем начнется ее снижение, которое продолжится до конца 2020-х - первой половины 2030-х годов.

Наиболее крупный запас трески находится в Наваринско-Анадырском районе Берингова моря. Специалистами ВНИРО установлено, что условия воспроизводства трески тесно связаны с изменениями в характере атмосферной циркуляции над Беринговым морем. Полученные данные позволяют предположить, что периоды ее высокочисленных поколений будут формироваться во второй половине 2020-х - начале 2030-х годов и во второй половине 2040-х годов.

Определенные надежды рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна могут возлагать на "народную рыбу" - мойву, отечественный вылов которой достигал в конце 70-х годов более 800 тысяч тонн. А рыбаки Дальнего Востока - на сахалино-хоккайдскую сельдь, которая тоже "любит" похолодание климата.

На данный момент сделанный нами прогноз сырьевой базы позволяет ожидать, что отечественные рыбаки сумеют переключиться с традиционных объектов промысла на те виды, которые ранее успешно осваивались, но в силу произошедших климатических изменений временно утратили свое промысловое значение.