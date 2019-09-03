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03.09.2019 15:56
Рубрика: Происшествия

Колокольцев рассказал главе МВД Хорватии о противодействии терроризму в РФ

Текст: Владимир Баршев

Во вторник в Москве состоялась встреча министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и занимающего аналогичную должность в Хорватии Давора Божиновича.

Владимир Колокольцев обсудил с министром ОАЭ двустороннее сотрудничество

Колокольцев выразил уверенность в том, что взаимодействие между правоохранительными органами двух стран должно укрепляться, в том числе в рамках выполнения протокола о сотрудничестве между МВД РФ и Хорватии на 2018-2020 годы.

По мнению министров, общая задача двух стран - борьба с терроризмом и экстремизмом, которые остаются дестабилизирующими факторами во многих регионах мира. Глава российского ведомства отметил, что в РФ создана многоуровневая система противодействия этим вызовам, и акцентировал внимание на необходимости дальнейшего наращивания согласованных усилий в рамках ООН и других международных организаций.

Колокольцев также рассказал об опыте российского МВД по сохранению стабильной и контролируемой миграционной ситуации на территории страны. Эта работа ведется в соответствии с концепцией государственной миграционной политики РФ, цели которой включают обеспечение национальной безопасности, максимальной защищенности, комфорта и благополучия населения.

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Колокольцев сообщил, что уже много лет в ведомственных образовательных учреждениях МВД страны по программам высшего и дополнительного профессионального образования обучаются представители правоохранительных структур многих зарубежных стран, и предложил хорватским специалистам также воспользоваться этой возможностью.

Участники встречи отметили эффективную совместную работу российских и хорватских полицейских в ходе проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

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