Литографии Пикассо представят на выставке в Гомеле

"Голубка Пикассо" - белый голубь мира, нарисованный Пабло Пикассо в 1949 году и неоднократно им воспроизводившийся в различных вариациях. Один из самых узнаваемых символов мира, обошедший всю планету. Фото: ru.wikipedia.org

Литографии мастера, которому, по образному выражению российского коллекционера Сергея Щукина, "суждено было совершить революцию в современном искусстве", представлены под специальным музейным стеклом, которое позволяет четко разглядеть малейшие детали изображения. Экспонаты дополнены информационными стендами об истории создания, подробностях жизни и творческого пути Пабло Пикассо.

Большой интерес представляют рисунки раннего периода в творчестве художника, которые отражает серия "Голубой цвет Барселоны". В это время, по его воспоминаниям, он жил фактически в двух творческих измерениях, в двух городах: в Барселоне и Париже. Его работы проникнуты многоцветьем французской столицы, а излюбленными мотивами становятся изображения уличных встреч, сцен в кабаре. В эту же серию входят и работы голубого периода, в которой фейерверк красок сменяется погружением в серо-голубой и темно-синий тона: "оттенки печали, одиночества, тоски", утверждают искусствоведы. А всего в гомельский проект вошла 61 литография из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Они отражают все магистральные этапы творчества мастера.

В апреле 1937 года, когда гитлеровская авиация разрушила небольшой городок басков Гернику, художник, пораженный столь чудовищным вандализмом, создает огромное полотно с одноименным названием. На выставке представлен весь путь сотворения этой острой социально-политической картины в 37 эскизах.

Еще один тематический цикл посвящен послевоенному творчеству мастера - его увлечению корридой и изображением боя быков в серии "Торос и торерос". И здесь его волнуют, прежде всего, самые острые моменты: пребывание человека на грани жизни и смерти. Завершают выставку работы из серии "Война и мир".

Кстати, грани аналитического и синтетического кубизма Пикассо раскрываются в серии "Папье-Колле". "Неслучайно многие исследователи приписывают маэстро изобретение коллажа. Эта техника позволяла разбивать изображение на плоскости, выявляя невидимую рациональную суть вещей", - полагают эксперты.

Кроме того, на вернисаже представлена и серия женских портретов: от прекрасных ликов с соблюдением классицистических пропорций до сюрреалистических, буквально разламывающихся на части. Рассмотреть литографии гения ушедшего столетия гомельчан и гостей Беларуси приглашают до конца октября.