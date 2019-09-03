Луис Скола: Игра с Россией на ЧМ будет очень тяжелой

Капитан сборной Аргентины, неувядаемый 39-летний Луис Скола в преддверии матча со сборной России на ЧМ-2019 рассказал "РГ", что думает об игре подопечных Сергея Базаревича и объяснил, почему до сих пор не ушел из баскетбола.

Луис, что вы думаете о сборной России. Знаете ли вы, что россияне перед самым стартом чемпионата мира потеряли сразу нескольких ключевых игроков?

Луис Скола: В конечном счете, и мы, и русские, и остальные команды собрали сильнейших из доступных игроков. Это единственное, на чем сейчас нужно фокусироваться. По большому счету, не так важно, кто приехал, а кто нет. Сборная России проводит очень хороший турнир, они неплохо играют. Игра будет очень тяжелая и очень важная для обеих команд. Дождемся матча.

Некоторые игроки уже пожаловались, что им непросто в здешних условиях. Почти никто не понимает по-английски, еда непривычная. Вы играете в Китае уже два года. Смогли привыкнуть к местным традициям?

Луис Скола: Не вижу проблемы. Если бы мы приехали в Россию, то, возможно, столкнулись бы с теми же проблемами. Потому что я, например, не понимаю по-русски. Мы приехали в очень хорошую страну, нас хорошо встретили, вкусно кормят. Уважают нас. Так что не понимаю, что не так с Китаем. С моей точки зрения, это отличное место, чтобы играть в баскетбол. Арены отличные, баскетбол отличный, организация прекрасная. Фанатам все очень нравится. Так что… это отличное место для игры в баскетбол.

Вам 39 лет, но вы все еще играете в баскетбол. А на днях еще и стали вторым бомбардиром в истории чемпионатов мира. Где берете мотивацию?

Луис Скола: Я баскетболист, это мой способ жизни. Это делает меня счастливым. Мне не нужно какой-то особенной мотивации, я играю в баскетбол, чтобы просто жить дальше. И наслаждаться. Что касается моего пребывания на этом турнире, я должен быть здесь, чтобы приносить пользу, помогать своей команде побеждать. Я рад быть здесь.