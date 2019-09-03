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03.09.2019 13:42
Рубрика: В мире

Лукашенко объяснил причины закрытия "наглухо" границ с Украиной

Текст: Александр Саможнев

Беларусь вынуждена была закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил президент Александр Лукашенко на международной конференции высокого уровня в Минске по борьбе с терроризмом.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко заявил об усилении напряженности из-за прекращения ДРСМД

"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один", - цитирует РИА Новости слова Лукашенко. По словам президента, если оружие попадет в руки "обычных людей и особенно националистически настроенных - жди терроризма".

По данным Госпогранкомитета Беларуси, на границе с Украиной было изъято более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия. В этой связи осенью 2018 года президент РБ дал указание усилить охрану южных рубежей. Александр Лукашенко особо отметил, что эти меры не коснутся "порядочных людей", а "бандитов, тех, кто везет оружие". Президент также дал понять, что на местах следует ориентироваться по ситуации и не допускать "бездумного повышения" численности пограничников.

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