Лукашенко выступил с инициативой формирования "пояса цифрового добрососедства"

Инициативу формирования "пояса цифрового добрососедства" выдвинул белорусский лидер, выступая 3 сентября на международной конференции по борьбе с терроризмом, передает пресс-служба главы государства. Создать его можно, по мнению Александра Лукашенко, "путем заключения межгосударственных и иных соглашений об обеспечении информационной безопасности".

Беларусь уже более 20 лет укрепляет дружественные отношения со странами-соседями в рамках инициативы о "поясе добрососедства", которая оправдала себя в полной мере. "Возможно, пришло время взять эту модель за образец для формирования новой инициативы - "пояса цифрового добрососедства", - предложил глава государства.

С точки зрения руководства РБ, "ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, которые в первую очередь будут гарантировать невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга".

В систему эффективного обеспечения международной информационной безопасности, полагает президент Беларуси, должно быть включено как можно больше государств. "И я был бы рад, если сегодня из Минска мы запустили бы "волну цифровой безопасности", призванную укрепить связи между странами, повысить эффективность совместного противодействия террористическим и иным угрозам в киберпространстве", - констатировал Лукашенко.