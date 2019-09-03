Лукашенко заявил об усилении напряженности из-за прекращения ДРСМД

Президент высказал убеждение в том, что декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности. "Мы не идеалисты и видим все сложности, с которыми может столкнуться эта инициатива в условиях существующих противоречий. Но ведь и Договор о нераспространении ядерного оружия, и глобальные запреты других видов оружия массового уничтожения тоже когда-то казались невозможными", - напомнил президент.

Анализируя характер международного терроризма, президент РБ назвал его вызовом, "с которым не справиться в одиночку даже самым могущественным государствам, каким бы силовым потенциалом и передовыми разработками они ни обладали".

Данная тема, по его словам, чрезвычайно важна для обеспечения безопасности каждого государства, на каком бы континенте оно ни находилось. "Терроризм не знает границ - ни государственных, ни моральных. Его жертвы - обычные люди, среди которых старики, женщины, дети. Его методы - жестоки и бесчеловечны. Используемые в подготовке террористических атак технологии развиваются со скоростью мирового информационного и технического прогресса", - отметил белорусский руководитель.

Он высказал обеспокоенность и уходом террористической активности в "Даркнет", отметив, что глобальная сеть в настоящее время является большой зоной риска. Угрозы, которые формируются в киберпространстве, имеют транснациональный и скрытый характер, констатировал оратор. Террористы активно используют социальные сети для вербовки новых сторонников, цифровые технологии - для финансовой подпитки. "Это еще один вызов для глобального контртеррористического фронта", - полагает президент, добавив, что, создавая глобальную сеть, определенные круги рассчитывали на большие выгоды от нее, "в том числе и в целях шпионажа".

Лукашенко обратил внимание участников конференции и на тот факт, что РБ служит "надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков". Этому, по его словам, способствует развитая пограничная инфраструктура, "многоуровневая система обеспечения безопасности, успешный опыт сотрудничества с компетентными органами других государств и профильными международными организациями".

В республике, подчеркнул он, "к счастью, нет системных причин для экстремистской деятельности, основанной на религиозной, этнической или социальной нетерпимости. В целях укрепления национальной системы мониторинга общественной безопасности резиденты белорусского Парка высоких технологий уже создали и продвигают на рынке передовые программные продукты, в том числе с использованием искусственного интеллекта", - резюмировал глава государства.