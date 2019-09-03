В мире
03.09.2019 11:19
Текст: Юрий Сизов

Макей призвал к масштабному диалогу в борьбе с терроризмом

Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА

Мировые вызовы и угрозы, по словам главы МИД РБ Владимира Макея, становятся все более масштабными. В этой связи Беларусь выступает за масштабный диалог в борьбе с терроризмом и другими мировыми угрозами. Об этом он заявил на полях международной конференции по борьбе с терроризмом, которая в эти дни проходит в Минске и на которую собрались около 250 иностранных гостей более чем из 50 стран.

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Министр считает важным намеченный на полях форума экспертный диалог, от которого "белорусская сторона ожидает конкретных результатов". Он напомнил, что белорусский президент в свое время высказался за налаживание масштабного диалога по вопросам безопасности. "Данная конференция также находится в ряду мероприятий, которые проводятся по продвижению этой идеи", - заметил Макей.

Все международные организации, подчеркнул он, в своей деятельности должны учитывать те опасности, которые существуют в связи с угрозами терроризма. "Должна быть сплоченная борьба в данном направлении", - убежден Владимир Макей.

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