Макей призвал к масштабному диалогу в борьбе с терроризмом

Мировые вызовы и угрозы, по словам главы МИД РБ Владимира Макея, становятся все более масштабными. В этой связи Беларусь выступает за масштабный диалог в борьбе с терроризмом и другими мировыми угрозами. Об этом он заявил на полях международной конференции по борьбе с терроризмом, которая в эти дни проходит в Минске и на которую собрались около 250 иностранных гостей более чем из 50 стран.

Министр считает важным намеченный на полях форума экспертный диалог, от которого "белорусская сторона ожидает конкретных результатов". Он напомнил, что белорусский президент в свое время высказался за налаживание масштабного диалога по вопросам безопасности. "Данная конференция также находится в ряду мероприятий, которые проводятся по продвижению этой идеи", - заметил Макей.

Все международные организации, подчеркнул он, в своей деятельности должны учитывать те опасности, которые существуют в связи с угрозами терроризма. "Должна быть сплоченная борьба в данном направлении", - убежден Владимир Макей.