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03.09.2019 14:44
Рубрика: Культура

Маргарет Этвуд и Салман Рушди попали в короткий список Букеровской премии

Текст: Людмила Прохорова
На сайте Букеровской премии опубликовали короткий список номинантов за 2019 год. В него вошли шесть произведений. Среди авторов - двое всемирно известных: Салман Рушди с романом Quichotte и Маргарет Этвуд с The Testaments ("Заветы").
Маргарет Этвуд и Салман Рушди. Фото: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ JOEL SAGET / AFP Маргарет Этвуд и Салман Рушди. Фото: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ JOEL SAGET / AFP
Маргарет Этвуд и Салман Рушди. Фото: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ JOEL SAGET / AFP

Также на получение престижной награды претендуют Люси Эллман (США), Бернардин Эваристо (Великобритания), Чигози Обиома (Нигерия) и Элиф Шафак (Турция). Председатель жюри Питер Флоренс так охарактеризовал все произведения шорт-листа: "Как и вся великая литература, эти книги наполнены жизнью и глубоко прославляют человечность".

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Имя лауреата Букеровской премии станет известно 14 октября на церемонии награждения в лондонской ратуше Гилдхолл. Он получит 50 тысяч фунтов стерлингов (почти 4 миллиона рублей), а все авторы, попавшие в короткий список, получат по 2500 фунтов стерлингов (почти 200 тысяч рублей) и специальное переиздание своего произведения.

В 2018 году Букеровскую премию получила ирландская писательница Анна Бернс за роман "Молочник" (Milkman). Российское издание "Молочника" в переводе Григория Крылова выйдет в 2019 году.

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