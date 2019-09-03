Маргарет Этвуд и Салман Рушди попали в короткий список Букеровской премии

На сайте Букеровской премии опубликовали короткий список номинантов за 2019 год. В него вошли шесть произведений. Среди авторов - двое всемирно известных: Салман Рушди с романом Quichotte и Маргарет Этвуд с The Testaments ("Заветы").

Также на получение престижной награды претендуют Люси Эллман (США), Бернардин Эваристо (Великобритания), Чигози Обиома (Нигерия) и Элиф Шафак (Турция). Председатель жюри Питер Флоренс так охарактеризовал все произведения шорт-листа: "Как и вся великая литература, эти книги наполнены жизнью и глубоко прославляют человечность".

Имя лауреата Букеровской премии станет известно 14 октября на церемонии награждения в лондонской ратуше Гилдхолл. Он получит 50 тысяч фунтов стерлингов (почти 4 миллиона рублей), а все авторы, попавшие в короткий список, получат по 2500 фунтов стерлингов (почти 200 тысяч рублей) и специальное переиздание своего произведения.

В 2018 году Букеровскую премию получила ирландская писательница Анна Бернс за роман "Молочник" (Milkman). Российское издание "Молочника" в переводе Григория Крылова выйдет в 2019 году.