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03.09.2019 20:10
Рубрика: Экономика

Знак чести

Маркировка лекарств даст гарантию
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 196(7954)
Обязательная цифровая маркировка всех лекарств с 1 января 2020 года затронет все этапы товарооборота в фармацевтической отрасли. Контроль подлинности и движения лекарственных средств обеспечивает отечественная система Track&Trace (маркировка и прослеживание).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На упаковку наносится уникальный двумерный код, который считывается в контрольных точках маршрута. Так снижается риск попадания подделок и контрафакта к потребителю. За счет выключения теневых производителей из цепочки компании, работающие честно, получат новых покупателей и дополнительную выручку. А государство - приток в бюджет налоговых поступлений и гарантию безопасности этой продукции для людей.

На международном фармрынке Track&trace-системы внедряют уже больше 10 лет. Среди первопроходцев на государственном уровне - Китай, Бразилия, Турция, США и Европейский союз.

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По данным обзора международной компании The Boston Consulting Group, 100 процентов стран, внедряющих масштабные Тrack&Тrace-проекты, включают обязательные программы маркировки в фармацевтике, 80 процентов - в табачной продукции и напитках. Широкое распространение маркировка получила в пищевой индустрии. В результате страны в разы сократили объем "серого" рынка, увеличили приток налогов в бюджет, а бизнес вернул недополучаемую из-за контрафакта выручку.

Для запуска проектов по маркировке и прослеживанию государства чаще всего привлекают частного оператора. В Китае это компания Alihealth, принадлежащая Alibaba, в Бразилии - компания SICPA. Частный оператор, инвестируя собственные средства, не создает дополнительной нагрузки на госбюджет - плату за свои услуги он получает с производителя, возвращая ему инвестиции за счет прослеживания.

Маркировка снизит риск попадания подделок и контрафакта к потребителю

В России система маркировки и прослеживания товаров также создается на государственном уровне. Она получила название Честный ЗНАК. Чтобы система разрабатывалась без привлечения средств налогоплательщиков, было заключено государственно-частное партнерство, государство в нем представляет Минпромторг России. Система создана на базе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) на средства его акционеров. Частные инвестиции составят более 220 миллиардов рублей за 15 лет, проект окупится ориентировочно через 7 лет - за счет оплаты цифрового кода производителями в размере 50 копеек за единицу.

Фото: iStock
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ЦРПТ за свой счет создаст систему и обеспечит производителей фармпрепаратов устройствами для получения цифровых кодов с криптографической защитой. Медицинские учреждения будут оснащены регистраторами выбытия - это позволит проконтролировать, дошло ли лекарство до пациента. Также запущено мобильное приложение Честный ЗНАК, позволяющее потребителям самим контролировать подлинность продукции.

Система, разрабатываемая минпромторгом и ЦРПТ, станет единой и универсальной для всех категорий товаров, подобных в мире нет. За рубежом существуют лишь фрагментарные аналоги по отдельным товарным категориям.

"Мы не встречали примеров, чтобы частные компании в Европе реализовывали подобные проекты, - говорит председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. - Есть международные компании, которые занимаются системами, но их не так много. У российской системы маркировки есть экспортный потенциал. Уже сегодня можно говорить об интересе к нашему решению как со стороны коллег из стран ЕАЭС, так и с других крупных рынков".

Экономика Отрасли Фарминдустрия
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