Все больше клубов Континентальной хоккейной лиги провели свой первые матчи в 12-м по счету сезоне. 3 сентября в борьбу вступили сразу семь представителей Восточной конференции.

"Куньлунь" формально представляет Пекин, но также не раз принимал соперников в Шанхае. Фото: РИА Новости

Пожалуй, самым знаковым матчем стала игра между "Куньлунем" и "Салаватом Юлаевым". Дело тут не столько в хоккейной интриге, сколько в географии. Китайский клуб уже не первый год проводит в КХЛ, и формально представляет Пекин. Но четкой прописки у него до сих пор нет - периодически команда проводила домашние матчи и в Шанхае. Теперь "Куньлунь" принял гостей еще в одном крупном китайском городе, Шэньчжэне. Встреча с "Салаватом" состоялась на льду местного Спортивного центра универсиады. Таким образом, на карте появился 45-й город, принимавший матчи КХЛ.

Назвать премьеру суперуспешной было бы лукавством. Хватало организационных накладок, а качество льда хоккеистами дружно было признано ужасным. Пустующие трибуны тоже вряд ли можно назвать дополнительной рекламой. Впрочем, даже в такой ситуации совсем уж забрасывать камнями организаторов не стоит. Главное, чтобы выводы из этих ошибок были сделаны правильные. Какие-то недочеты, возможно, уберут уже в среду - "Куньлунь" и "Салават" сыграют в Шэньчжэне еще один матч регулярного чемпионата.

Что же касается собственно хоккея, то он получился весьма неплохим. По крайней мере для болельщиков. Много заброшенных шайб, борьбы - "Салават", уступая по ходу матча 1:3, смог счет сравнять. Основное время завершилось вничью 3:3, а в серии буллитов "Куньлунь" вырвал победу благодаря броску Брюле.

Еще одним запоминающимся эпизодом встречи стала драка. Форвард хозяев Гарет Хант жестко припечатал Коледова, за что был вызван на бой Алексеем Семеновым. Визуально защитник уфимцев больше канадского форварда раза в полтора. Но Хант не испугался и довольно активно махал кулаками. Устав от этих наскоков, Семенов схватил оппонента в охапку и уложил на лед. За что в общей сложности получил 15 минут штрафа - Ханту судьи "выписали" всего пять минут. Как знать, может быть, хотя бы такие моменты добавят интереса к хоккею у китайской публики.

- Была упорная игра. Чуть-чуть нас выбил из себя серьезный перелет, но при этом ребята - молодцы, собрались и здорово сыграли в третьем периоде и отыгрались, но, к сожалению, не смогли выиграть по буллитам, - заявил на пресс-конференции главный тренер "Салавата" Николай Цулыгин.

Его оппонент Курт Фрейзер, в свою очередь, расхваливал команду и отметил, что "Куньлунь" обыграл соперника, входящего в пятерку сильнейших в КХЛ. "Может быть, со временем и мы сможем подобраться к этому уровню", - заявил Фрейзер.

Тем временем в Новосибирске проблем с посещаемостью никто не испытал - местный ЛДС "Сибирь" на матче одноименной команды против хабаровского "Амура" трещал по швам. Соперники обменялись шайбами в первом периоде, причем счет открыли гости. Ну а решающей оказалась шайба Пуустинена на 50-й минуте, заброшенная в большинстве, - 2:1 в пользу "Сибири".

- Матч был непростой как для нас, так и для "Сибири". Мы предполагали, что "Сибирь" при своих трибунах сразу же пойдет вперед. Надо было справиться с этим давлением и выровнять игру. В принципе, так в первом периоде и было. Что касается результата, то немножко безответственно сыграли, заработали удаление, чем соперник воспользовался, - сказал после матча главный тренер "Амура" Александр Гулявцев.

Шэньчжэнь стал 45-м по счету городом, принявшим матч КХЛ. И третьим китайским мегаполисом, в котором сыграл "Куньлунь"

А Николай Заварухин, для которого это был дебютный официальный матч у руля "Сибири", начал с благодарностей в адрес болельщиков за созданную атмосферу.

- Первый период ребята здорово провели. Были моменты, но не реализовали. Второй период был похуже - много потерь в средней зоне. Наконец сработало большинство, которое мы наигрывали на тренировках, - отметил Заварухин.

Казахстанский "Барыс", в свою очередь, стартовал с домашнего поражения от "Адмирала" из Владивостока - 1:3. С аналогичным счетом "Йокерит" в Хельсинки уступил омскому "Авангарду". Ну а действующий чемпион ЦСКА дома одержал волевую победу над казанским "Ак Барсом" - 3:2.