Мигранты все чаще приплывают на Ибицу

Ибица из всемирно известного курорта постепенно превращается в перевалочный пункт на пути мигрантов. Все чаще нелегалы приплывают именно на этот испанский остров. Как пишет El Mundo, только за последний месяц здесь высадились свыше 120 выходцев из стран Африки, почти половина из них - на минувших выходных.

Первые лодки и плоты попали на Ибицу случайно, от взятого ими первоначального курса их отклонили волны и ветер. По крайней мере, так говорят сами мигранты. Однако в последнее время подобное происходит все чаще и чаще. К тому же высадка на берег производится в одних и тех же местах, что сложно назвать случайностью.

Часть нелегалов отправляется на материк, стражи порядка периодически перехватывают их при попытке пробраться на паром, другие обращаются к местным властям с просьбой о предоставлении убежища. И из-за переполненности лагерей для мигрантов на материковой части Испании, они так и остаются на острове, частенько ночуя на улице.

Как отмечают в полиции, чаще всего на Ибицу прибывают алжирцы (в 92 процентах случаев). Причем на практически идентичных лодках - длиной 4,5 метра, с мотором и вместимостью до 20 человек.