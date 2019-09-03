Микробы показали климат будущего

Так, по оценкам специалистов НАСА, к середине нынешнего столетия область Арктики, где вечная мерзлота начнет исчезать, увеличится примерно в 10 раз, эти процессы затронут 6,8 миллиона квадратных километров - примерно половину севера Сибири и Аляски. В результате общий объем парниковых газов к 2300 году примерно в 10 раз превысит количество углекислого газа и метана, произведенное человечеством в 2016 году. Таяние вечной мерзлоты в Арктике усилит парниковый эффект. Все это, как считают ученые, высвободит сотни миллиардов тонн органики, вмерзшей в почву и "законсервированной" там миллионы лет. Растительные и животные останки начнут гнить, выделяя в атмосферу метан и углекислоту, а также гореть в стихийных пожарах, что еще больше ускорит глобальное потепление.
У этого катастрофического сценария немало оппонентов. Они считают, что эти страхи пока не имеют серьезных доказательств, кроме общих соображений. Найти убедительные аргументы попыталась международная группа ученых из МГУ, Сколково и американского Университета штата Флорида. Они изучали древние органические отложения в слоях вечной мерзлоты. В чем специфика этого исследования?
- До сих пор в основном изучались только поверхностные слои, а мы пошли на глубину, - сказал корреспонденту "РГ" один из авторов работы, кандидат химических наук Александр Жеребкер. - Изучались отложения на глубине 15 метров, которые относятся к периоду Плейстоцена. Он начался 2,5 миллиона лет назад и закончился 12 тысяч лет назад. Органика этого периода никогда не оттаивала, так как в те времена на Земле не было существенных колебаний температуры. Зато они происходили в период Голоцена, который начался 12 тысяч лет назад. Как это сказалось на составе отложений, мы увидели, изучив органику на глубине 3 метров.
Сравнив данные двух периодов, ученые увидели картину, что называется, во времени и пространстве.
Многие вещества, которые имелись в отложениях древнего Плейстоцена, отсутствовали в слоях Голоцена.
Куда они исчезли? Все просто. Их съели микробы. "Дело в том, что тогда происходило глобальное потепление, мерзлота начала оттаивать на глубину, и микробы получили там новую кормовую базу", - говорит Александр Жеребкер.
Ученый особо подчеркивает, что данный эффект проявился уже на небольших глубинах. Это позволяет перекинуть мостик из того времени в нынешнее. Ведь сейчас, как и в период Голоцена, планету атакует глобальное потепление. А значит, уже в ближайшее время может освободиться огромное количество древней органики, которая еще больше подхлестнет наступление тепла. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research.