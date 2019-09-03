Микробы показали климат будущего

Бомбой замедленного действия называют ученые вечную мерзлоту. Она покрывает 25 процентов суши Земли и 60 процентов территории России. Если этот ледяной Титаник начнет оттаивать, на поверхность вырвутся огромные массы парниковых газов, что грозит планете экологической катастрофой. Пока все идет именно по этому сценарию. Во всяком случае, с научного фронта поступают все более тревожные сводки.

Так, по оценкам специалистов НАСА, к середине нынешнего столетия область Арктики, где вечная мерзлота начнет исчезать, увеличится примерно в 10 раз, эти процессы затронут 6,8 миллиона квадратных километров - примерно половину севера Сибири и Аляски. В результате общий объем парниковых газов к 2300 году примерно в 10 раз превысит количество углекислого газа и метана, произведенное человечеством в 2016 году. Таяние вечной мерзлоты в Арктике усилит парниковый эффект. Все это, как считают ученые, высвободит сотни миллиардов тонн органики, вмерзшей в почву и "законсервированной" там миллионы лет. Растительные и животные останки начнут гнить, выделяя в атмосферу метан и углекислоту, а также гореть в стихийных пожарах, что еще больше ускорит глобальное потепление.

У этого катастрофического сценария немало оппонентов. Они считают, что эти страхи пока не имеют серьезных доказательств, кроме общих соображений. Найти убедительные аргументы попыталась международная группа ученых из МГУ, Сколково и американского Университета штата Флорида. Они изучали древние органические отложения в слоях вечной мерзлоты. В чем специфика этого исследования?

- До сих пор в основном изучались только поверхностные слои, а мы пошли на глубину, - сказал корреспонденту "РГ" один из авторов работы, кандидат химических наук Александр Жеребкер. - Изучались отложения на глубине 15 метров, которые относятся к периоду Плейстоцена. Он начался 2,5 миллиона лет назад и закончился 12 тысяч лет назад. Органика этого периода никогда не оттаивала, так как в те времена на Земле не было существенных колебаний температуры. Зато они происходили в период Голоцена, который начался 12 тысяч лет назад. Как это сказалось на составе отложений, мы увидели, изучив органику на глубине 3 метров.

Сравнив данные двух периодов, ученые увидели картину, что называется, во времени и пространстве.

Многие вещества, которые имелись в отложениях древнего Плейстоцена, отсутствовали в слоях Голоцена.

Куда они исчезли? Все просто. Их съели микробы. "Дело в том, что тогда происходило глобальное потепление, мерзлота начала оттаивать на глубину, и микробы получили там новую кормовую базу", - говорит Александр Жеребкер.

Ученый особо подчеркивает, что данный эффект проявился уже на небольших глубинах. Это позволяет перекинуть мостик из того времени в нынешнее. Ведь сейчас, как и в период Голоцена, планету атакует глобальное потепление. А значит, уже в ближайшее время может освободиться огромное количество древней органики, которая еще больше подхлестнет наступление тепла. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research.