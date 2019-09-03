Милорад Додик: НАТО - это смертный приговор для Боснии и Герцеговины

В интервью "Русскому репортеру" сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик однозначно заявил, что вступление в НАТО данного балканского государства невозможно: Республика Сербская приняла резолюцию о военном нейтралитете, обозначив, что не хочет быть членом Североатлантического альянса.

"Мы ясно дали понять, что не собираемся двигаться в сторону НАТО и не будем частью этого союза по ряду политических, военных, экономических и других причин, - указал он. - Например, что касается экономического аспекта, нам постоянно говорят: мол, войдете в НАТО - и экономическая ситуация сразу улучшится. Но мы же видим, что происходит в Хорватии, Черногории и некоторых других странах региона. Что касается военных причин, НАТО бомбила сербский народ дважды без соответствующей резолюции ООН - это факт. Это была односторонняя и преступная акция НАТО против сербского народа, которая нанесла огромный ущерб в плане человеческих жертв и материально-технических средств как Республике Сербской, так и Сербии. Сербы как народ не имеют ни одной причины для того, чтобы эту противозаконную военную операцию амнистировать через вступление в НАТО. Пускай наши оппоненты сильны и влиятельны, а мы малы и слабы, но, что касается нашей воли, мы не желаем к ним присоединяться. Мы не хотим иметь военную границу на реке Дрине. Мы ценим роль и позицию России в регионе, но считаем, что нет надобности входить в военные альянсы. Именно поэтому мы обозначили свою позицию как нейтралитет. Со стороны России наша позиция воспринимается вполне разумно, но со стороны Запада мы получаем ультиматум; также они пытаются использовать боснийские структуры, чтобы нам навязать НАТО. Третья, политическая причина состоит в том, что мы ничего не получаем от членства в НАТО, зато теряем друзей. А мы этого не хотим! В политическом смысле мы стремимся выстраивать позицию нейтралитета. Сама расстановка сил в мире уже иная, чем это было двадцать или десять лет назад. Разумеется, мы, малый народ, не должны выступать с амбициями решения великих вопросов, - это прерогатива крупных держав. Но любому, кто хоть сколько-нибудь вовлечен в политические процессы, очевидно: ситуация на глобальном уровне усложняется, и уже можно понять, в каком направлении все движется. Сейчас мы никоим образом не смеем потерять никого из наших партнеров".

Милорад Додик сообщил, что через Мэтью Палмера (в конце августа назначен спецпредставителем США по Западным Балканам - прим. "РГ"), который отвечает за эту часть Европы в Госдепартаменте США, было заявлено, что БиГ, прежде всего, необходимо принять План действий по членству в НАТО. "Чтобы Босния и Герцеговина смогла вступить в НАТО, я должен буду проголосовать за это, - заявил политик. -А я этого делать однозначно не буду. Разумеется, это влечет за собой массу проблем. США уже внесла меня в список персон нон-грата. Но я не для того был избран, чтобы заботиться о своем личном комфорте. В этот весьма тяжелый для сербов исторический момент я был избран как представитель и лидер народа, которым горжусь, чтобы проводить политику, которая не позволит окончательно добить этот народ в рамках постоянной дискриминации сербов на этих просторах! Я привержен идее защиты сербских национальных интересов. Нравлюсь я кому-то в Брюсселе или нет - это к ним вопрос, но не ко мне".

Член Президиума констатировал следующий факт, что если кто-то в обход сербов попробует ввести БиГ в НАТО, то они сами подпишут Боснии и Герцеговине смертный приговор! "Без участия сербов страна обречена", - резюмировал он.

Политик также прокомментировал возможность присоединения к санкциям против России как одно из потенциальных условий для евроинтеграции БиГ. "Вопрос о санкциях очень далек от реальности, - отметил серб. - Если бы они завтра сказали: "Вот, мы берем вас в ЕС, только введите санкции" - я бы и тогда отказался от вступления и не ввел бы санкции".

Милорад Додик обозначил и свою принципиальную позицию по Крыму, который для него однозначно является частью России. "Я бы очень хотел приехать в Крым - я выберу время для визита и не вижу причин, почему бы этот визит мог не состояться, - сообщил политик. - Для меня всегда большая честь встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, и я ожидаю, что следующая встреча состоится скоро".

Напомним, что коллективный Запад по-прежнему прибегает к насилию в отношении сербского народа в Боснии и Герцеговине, настойчиво требуя от его лидеров преклониться перед НАТО и США. При этом в стране с октября 2018 году не могут сформировать новый Совет министров, во главе которого, в соответствии с национальной ротацией, должен был встать сербский кадр. Условием же для появления боснийского правительства, выдвинутым бошняками и хорватами и поддержанным США, стало ускорение интеграции данного балканского государства в НАТО посредством направления Ежегодной национальной программы (ЕНП) в Брюссель. Это позволило бы Западу активировать план действий по членству в НАТО для БиГ (5 декабря 2018 года страны НАТО одобрили активацию плана и призвали БиГ представить ЕНП). Государственный секретарь США Майк Помпео даже послал письмо в высший коллективный орган управления Боснии и Герцеговины, президиум, с призывом утвердить ЕНП. "Этот шаг не предопределит будущее членство в НАТО, но окажет положительное влияние на трансформацию и модернизацию вооруженных сил страны, - отметил американский политик. - Этот шаг также улучшит безопасность в БиГ и ускорит процесс реформ, что является условием для Боснии и Герцеговины на получение статуса кандидата в члены Европейского союза. Поэтому я приглашаю Вас продолжить усилия, предпринимавшиеся предыдущей боснийской властью, и в рамках этого утвердить Ежегодную национальную программу".

Сербы категорически отвергли такое развитие событий, ссылаясь на резолюцию Народной Скупщины Республики Сербской о военном нейтралитете и нежелание присоединяться к каким-либо военно-политическим блокам, что вызвало возмущение оппонентов, в том числе и в Вашингтоне.