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03.09.2019 09:45
Рубрика: В мире

Милорад Додик: НАТО - это смертный приговор для Боснии и Герцеговины

Текст: Александр Борисов (Сараево)
В интервью "Русскому репортеру" сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик однозначно заявил, что вступление в НАТО данного балканского государства невозможно: Республика Сербская приняла резолюцию о военном нейтралитете, обозначив, что не хочет быть членом Североатлантического альянса.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

"Мы ясно дали понять, что не собираемся двигаться в сторону НАТО и не будем частью этого союза по ряду политических, военных, экономических и других причин, - указал он. - Например, что касается экономического аспекта, нам постоянно говорят: мол, войдете в НАТО - и экономическая ситуация сразу улучшится. Но мы же видим, что происходит в Хорватии, Черногории и некоторых других странах региона. Что касается военных причин, НАТО бомбила сербский народ дважды без соответствующей резолюции ООН - это факт. Это была односторонняя и преступная акция НАТО против сербского народа, которая нанесла огромный ущерб в плане человеческих жертв и материально-технических средств как Республике Сербской, так и Сербии. Сербы как народ не имеют ни одной причины для того, чтобы эту противозаконную военную операцию амнистировать через вступление в НАТО. Пускай наши оппоненты сильны и влиятельны, а мы малы и слабы, но, что касается нашей воли, мы не желаем к ним присоединяться. Мы не хотим иметь военную границу на реке Дрине. Мы ценим роль и позицию России в регионе, но считаем, что нет надобности входить в военные альянсы. Именно поэтому мы обозначили свою позицию как нейтралитет. Со стороны России наша позиция воспринимается вполне разумно, но со стороны Запада мы получаем ультиматум; также они пытаются использовать боснийские структуры, чтобы нам навязать НАТО. Третья, политическая причина состоит в том, что мы ничего не получаем от членства в НАТО, зато теряем друзей. А мы этого не хотим! В политическом смысле мы стремимся выстраивать позицию нейтралитета. Сама расстановка сил в мире уже иная, чем это было двадцать или десять лет назад. Разумеется, мы, малый народ, не должны выступать с амбициями решения великих вопросов, - это прерогатива крупных держав. Но любому, кто хоть сколько-нибудь вовлечен в политические процессы, очевидно: ситуация на глобальном уровне усложняется, и уже можно понять, в каком направлении все движется. Сейчас мы никоим образом не смеем потерять никого из наших партнеров".

Фото: Menahem Kahana/Pool via REUTERS
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Милорад Додик сообщил, что через Мэтью Палмера (в конце августа назначен спецпредставителем США по Западным Балканам - прим. "РГ"), который отвечает за эту часть Европы в Госдепартаменте США, было заявлено, что БиГ, прежде всего, необходимо принять План действий по членству в НАТО. "Чтобы Босния и Герцеговина смогла вступить в НАТО, я должен буду проголосовать за это, - заявил политик. -А я этого делать однозначно не буду. Разумеется, это влечет за собой массу проблем. США уже внесла меня в список персон нон-грата. Но я не для того был избран, чтобы заботиться о своем личном комфорте. В этот весьма тяжелый для сербов исторический момент я был избран как представитель и лидер народа, которым горжусь, чтобы проводить политику, которая не позволит окончательно добить этот народ в рамках постоянной дискриминации сербов на этих просторах! Я привержен идее защиты сербских национальных интересов. Нравлюсь я кому-то в Брюсселе или нет - это к ним вопрос, но не ко мне".

Член Президиума констатировал следующий факт, что если кто-то в обход сербов попробует ввести БиГ в НАТО, то они сами подпишут Боснии и Герцеговине смертный приговор! "Без участия сербов страна обречена", - резюмировал он.

Политик также прокомментировал возможность присоединения к санкциям против России как одно из потенциальных условий для евроинтеграции БиГ. "Вопрос о санкциях очень далек от реальности, - отметил серб. - Если бы они завтра сказали: "Вот, мы берем вас в ЕС, только введите санкции" - я бы и тогда отказался от вступления и не ввел бы санкции".

Милорад Додик обозначил и свою принципиальную позицию по Крыму, который для него однозначно является частью России. "Я бы очень хотел приехать в Крым - я выберу время для визита и не вижу причин, почему бы этот визит мог не состояться, - сообщил политик. - Для меня всегда большая честь встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, и я ожидаю, что следующая встреча состоится скоро".

Фото: пресс-служба президента Беларуси
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Напомним, что коллективный Запад по-прежнему прибегает к насилию в отношении сербского народа в Боснии и Герцеговине, настойчиво требуя от его лидеров преклониться перед НАТО и США. При этом в стране с октября 2018 году не могут сформировать новый Совет министров, во главе которого, в соответствии с национальной ротацией, должен был встать сербский кадр. Условием же для появления боснийского правительства, выдвинутым бошняками и хорватами и поддержанным США, стало ускорение интеграции данного балканского государства в НАТО посредством направления Ежегодной национальной программы (ЕНП) в Брюссель. Это позволило бы Западу активировать план действий по членству в НАТО для БиГ (5 декабря 2018 года страны НАТО одобрили активацию плана и призвали БиГ представить ЕНП). Государственный секретарь США Майк Помпео даже послал письмо в высший коллективный орган управления Боснии и Герцеговины, президиум, с призывом утвердить ЕНП. "Этот шаг не предопределит будущее членство в НАТО, но окажет положительное влияние на трансформацию и модернизацию вооруженных сил страны, - отметил американский политик. - Этот шаг также улучшит безопасность в БиГ и ускорит процесс реформ, что является условием для Боснии и Герцеговины на получение статуса кандидата в члены Европейского союза. Поэтому я приглашаю Вас продолжить усилия, предпринимавшиеся предыдущей боснийской властью, и в рамках этого утвердить Ежегодную национальную программу".

Сербы категорически отвергли такое развитие событий, ссылаясь на резолюцию Народной Скупщины Республики Сербской о военном нейтралитете и нежелание присоединяться к каким-либо военно-политическим блокам, что вызвало возмущение оппонентов, в том числе и в Вашингтоне.

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