Минэкономразвития предложило ослабить регулирование тайны связи

Как отмечают разработчики поправок, судебная практика сложилась таким образом, что к тайне связи стали относиться не только содержательные сообщения, которые передают пользователи по сетям связи, но и разного рода технологические данные: IP-адреса, ІМЕІ, координаты местоположения базовых станций. Соответственно, на эту информацию распространяется запрет на передачу третьим лицам.

Поправки в закон "О связи" призваны изменить ситуацию. "Законопроектом предлагается установить, что нарушением тайны связи не является обработка уполномоченными работниками оператора технологической информации, не составляющей содержание сообщений или телефонных переговоров", - говорится в пояснительной записке.

Из текста самого законопроекта следует, что речь может идти, например, о дате и времени оказания услуги связи, продолжительности телефонных переговоров, абонентских номерах, уникальных кодах идентификации абонентов - всех тех сведениях, которые могут стать известными оператору "в связи с исполнением договора об оказании и в иных случаях". Если законопроект примут, операторы смогут получить доступ к этим сведениям и это не будет считаться нарушением тайны связи.

Законопроект также уточняет, кто может получать от операторов подобные сведения. Сейчас информация о сообщениях, а также сами сообщения могут выдаваться только отправителям и получателям или их уполномоченным представителям. "В результате возникают сложности правоприменения данной нормы в отношениях оператора связи с абонентами-юридическими лицами и индивидуальным предпринимателями в части выдачи информации об оказанных услугах связи (детализации). Для исключения двойственного толкования в перечень субъектов - получателей тайны связи, наряду с отправителями и получателями, включены абоненты", - поясняют авторы законопроекта.

Поправки подразумевают, что передача данных, составляющих тайну связи третьим лицам, включая госорганы - ФАС, ФНС, ЦБ, будет осуществляться только на основании судебного решения, за исключением случаев, когда возможность получения информации в отсутствие судебного решения прямо установлена действующим законодательством.