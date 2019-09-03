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03.09.2019 10:45
Рубрика: Экономика

Минпромторг: РФ не откажется от создания укороченной версии SSJ-100

Текст: Ольга Игнатова
В Минпромторге опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что Россия отказывается развивать семейство SSJ. Эта информация не соответствует действительности, заверили "РГ" в ведомстве.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В частности, Минпромторгом совместно с авиапроизводителями запущены проекты создания отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий - 34 самолетных систем и бортового оборудования.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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"В дальнейшем при условии наличия развитой региональной системы ППО, частных инвестиций и якорного заказа, мы планируем запуск укороченной коммерческой версии", - отметили в Минпромторге.

SSJ-75 - это SuperJet на 75 мест. Закупить такие самолеты планировала компания S7 - один из крупнейших российских перевозчиков. Однако недавно ее руководство распространило информацию, что укороченный SuperJet стариться не будет.

В свою очередь в Минпромторге замечают, что сотрудничество с S7 рассматривается как перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнерства в области авиастроения.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минпромторг Лайнер Superjet 100
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