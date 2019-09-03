Минпромторг: РФ не откажется от создания укороченной версии SSJ-100

В частности, Минпромторгом совместно с авиапроизводителями запущены проекты создания отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий - 34 самолетных систем и бортового оборудования.

"В дальнейшем при условии наличия развитой региональной системы ППО, частных инвестиций и якорного заказа, мы планируем запуск укороченной коммерческой версии", - отметили в Минпромторге.

SSJ-75 - это SuperJet на 75 мест. Закупить такие самолеты планировала компания S7 - один из крупнейших российских перевозчиков. Однако недавно ее руководство распространило информацию, что укороченный SuperJet стариться не будет.

В свою очередь в Минпромторге замечают, что сотрудничество с S7 рассматривается как перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнерства в области авиастроения.