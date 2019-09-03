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03.09.2019 18:03
Рубрика: В мире

Минск: КПП на границе с Украиной закрыты лишь для преступников

Текст: Юрий Сизов

Обстановка на границе Беларуси и Украины, протяженность которой превышает тысячу километров, полностью контролируется, а пункты пропуска осуществляют свою работу в обычном режиме, сообщил 3 сентября представитель пограничного ведомства РБ Антон Бычковский, слова которого цитирует ТАСС.

Граждане соседних государств, по его словам, могут свободно пересекать границу по документам, дающим право на выезд за рубеж. "Граница закрыта исключительно для незаконопослушных граждан и преступных элементов", - отметил официальный представитель службы.

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По его словам, ситуация на линии разграничения двух стран полностью контролируется, обеспечивая необходимые параметры безопасности как на участке "зеленой границы", так и непосредственно в пунктах пропуска. "Мы уделяем самое пристальное внимание пресечению фактов контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконному перемещению наркотиков", - уточнил пограничник.

Он напомнил, что президентом Беларуси была поставлена задача в текущем году по наращиванию потенциала на белорусско-украинской границе. "В связи с этим мы увеличиваем плотность охраны границы, совершенствуем пограничную инфраструктуру, на новых участках внедряем современные системы охраны", - пояснил представитель погранвойск РБ, добавив, что границе с Украиной уделяется серьезное внимание "в плане обеспечения национальной безопасности".

Как уже сообщала "РГ", белорусский лидер, выступая 3 сентября на международной конференции по борьбе с терроризмом, заявил, что Беларусь вынуждена была "закрыть" границу с Украиной из-за нахлынувшего потока оружия. Еще в конце прошлого года он заявил о решении укрепить границу с соседней страной, но "не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие".

В мире экс-СССР Беларусь
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