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03.09.2019 18:02
Рубрика: Экономика

Градус безработицы

Минтруд измерит напряжение на рынке труда по-новому
Текст: Марина Гусенко
Минтруд намерен пересмотреть правила отнесения регионов к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда, следует из данных на Федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как поясняет минтруд, изменения позволят более обоснованно определять перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда.

Сейчас к ним относятся регионы, где напряженность на рынке труда как минимум в полтора раза выше, чем в среднем по России. Определяется она как соотношение числа людей, официально зарегистрированных в службах занятости и числа имеющихся в распоряжении этих служб вакансий. Также при отнесении территорий к "напряженным" оценивается уровень занятости, безработицы, доля безработных, ищущих работу более 12 месяцев, уточнили "РГ" в минтруде.

Фото: iStock
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Обычно помощь из федерального бюджета таким регионам не полагается. Они сами должны предпринимать меры для снижения напряженности. Исключение составляют кризисные периоды - тогда из о бюджета выделяются деньги на реализацию программ активной занятости в них. Минтруд своим приказом ежегодно утверждает список территорий с напряженной ситуацией за предыдущие периоды. Так, в мае этого года был утвержден перечень территорий, где была напряженность в 2017-2018 годах, в нем - 21 регион, в том числе Карелия, Республика Коми, Курганская, Томская, Кемеровская и Иркутская области. По данным ведомства, коэффициент напряженности в среднем по России на конец июня этого года составляет 49 человек на 100 вакансий. А например, в Ингушетии он составляет 11 843 человека на 100 вакансий, Чечне - 2383, Дагестане - 1864, Северной Осетии - Алании - 609, Тыве - 525.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, показатели, которые сейчас используются для оценки уровня напряженности, отражают далеко не все процессы, происходящие на рынке труда. Во-первых, число вакансий, поданных в службу занятости, часто не соответствует фактической потребности в работниках. Например, в штате бюджетной организации есть вакансия, но она фактически распределена в рамках внутреннего совместительства и реально на нее невозможно трудоустроиться, поскольку зарплата по ней не позволяет претенденту выживать. "Методика давно нуждается в корректировке, хотя бы в этом направлении", - говорит Сафонов. Кроме того, вакансия может быть заявлена, но при обращении по ней человек понимает, что работать не сможет в связи с тем, что предлагаемые реально условия занятости не соответствуют, например, требованиям трудового законодательства. Также действующая методика не учитывает дисбаланс между потребностью работодателей и квалификацией соискателей.

Сейчас в перечне территорий с напряженной ситуацией на рынке труда - 21 регион

"Не учитывает методика и динамику экономических процессов. Например, в Японии, в первую очередь, при анализе сложности на региональных рынках труда обращают внимание на темпы создания или ликвидации рабочих мест, а также на процессы естественного движения населения (рождаемость, смертность, миграция, образование). Это позволяет видеть ситуацию с потребностью в рабочих местах в динамике, в перспективе и заранее предпринимать меры по предотвращению роста безработицы", - добавил эксперт.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Рынок труда Законопроекты и комментарии
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