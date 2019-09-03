Митрополит Иларион: 51 вуз, включая ведущие, изучает теологию

Новый учебный год НОТА - Научно-образовательная теологическая ассоциация, созданная в 2018 году - встречает пополнением. На момент создания в нее вошли более 30 вузов, а на начало 2019-2020 учебного года - 51, включая ведущие - РУДН, НИУ ВШЭ, РАНХиГС и другие.

Как заявил президент НОТА, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, в ближайшие годы ожидается рост членов НОТА и соответственно, вузов, где будет изучаться теология, более, чем в два-три раза. Около двухсот первых выпускников-теологов стали преподавателями вузов и школ, еще около 100 теологов работают в системе муниципальных учреждений и государственной власти.

- Теология имеет ровно такое же отношение к подготовке инженеров, врачей или космонавтов, как философия, история, правоведение, русский язык и литература - весь цикл социальных и гуманитарных наук. - убежден митрополит Илларион. - Этот цикл, и теология как его составная часть, формирует мировоззрение. И то, что растет спрос на теологию в светских вузах, говорит о том, что мы становимся терпимее и мудрее.

Как заметил Иларион, сейчас важно, чтобы "теология органично вошла в светское образовательное пространство, из которого была выброшена в СССР". При этом принципиальная позиция НОТА - теология конфессиональна. Она разделена на три области исследований - православие, ислам, иудаизм. Образовательный модуль по теологии относительно 1992 года, когда был введен первый государственный стандарт по теологии (бакалавриат), сильно изменился. И, как заявляют в НОТА, продолжит меняться.

При этом, как заметил Илларион, создание и дальнейший рост кафедр теологии в светских учебных заведениях не преследует миссионерских целей. "Мы создает кафедры не для того, чтобы вербовать студентов в ряды тех или иных религиозных традиций, - сказал президент НОТА. - Мы не будем возражать против принятия веры, но исключительно в силу личного выбора".

Митрополита Илариона поддержал ректор МПГУ Алексей Лубков.

- Задача курса теологии, - считает Алексей Лубков, - возвращение ценностей и смыслов, формирование основ личности и картины мира, которую создал Бог, а наша задача - вписать человека в эту картину мира.

Досье "РГ"

2018 год - создана НОТА (Научно-образовательная теологическая ассоциация).

2019 год - учреждение Высший аттестационной комиссии при министретсве науки и высшего образования РФ нового парсрта научной специальности 26.00.01 - теология.

2019 год - прошла первая защита докторской диссертации по теологии в диссертационном совете ВАК.