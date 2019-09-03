Митрополит Иларион: 51 вуз, включая ведущие, изучает теологию

Новости

Новый Nissan Juke: платформа от Captur, движок от Micra 20:31
В Дахау почтят память красноармейцев, расстрелянных там в концлагере 75 лет назад 20:30
В Анталье погибла несовершеннолетняя россиянка 20:11
Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест 20:08
В Ленобласти мужчина убил бизнесмена, не оплатившего работу 19:40
Владимир Путин прибыл во Владивосток 19:37
Первый памятник Николаю Лаверову открыли на его малой родине в Поморье 19:28
Назначены судьи на матч Шотландия - Россия 19:24
В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий 19:01
Правительство передало Лукашенко проект программы по интеграции с Россией 18:40
Северная Корея призвала Японию компенсировать военные преступления 18:36
На ремонт пензенских дорог выделили 6,5 миллиарда рублей 18:30
Сборная Бразилии сенсационно обыграла греков на ЧМ-2019 18:29
Мигранты все чаще приплывают на Ибицу 18:20
Почтовики РФ и Монголии запустят железнодорожное грузовое сообщение 18:07
Пилоты упавшего Су-25УБ катапультировались на высоте 600 метров 18:06
Минск: КПП на границе с Украиной закрыты лишь для преступников 18:03
Спасатели установили местонахождение пилотов упавшего Су-25УБ 17:50
В ночь с 7 на 8 сентября метро и МЦК в Москве будут работать без перерыва 17:42
В Пензенской области на льготную ипотеку направят 100 миллионов рублей 17:40
Ученые раскрыли тайны гибели Ярославля в 1238 году 17:37
В Госдуме ждут объяснений от посла США 17:33
В Нальчике рабочий погиб из-за обвала грунта 17:27
Путин поручил установить нормативы минимального оклада медиков 17:26
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
03.09.2019 19:57
Рубрика: Общество

Митрополит Иларион: 51 вуз, включая ведущие, изучает теологию

Текст: Владимир Емельяненко
Новый учебный год НОТА - Научно-образовательная теологическая ассоциация, созданная в 2018 году - встречает пополнением. На момент создания в нее вошли более 30 вузов, а на начало 2019-2020 учебного года - 51, включая ведущие - РУДН, НИУ ВШЭ, РАНХиГС и другие.

Как заявил президент НОТА, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, в ближайшие годы ожидается рост членов НОТА и соответственно, вузов, где будет изучаться теология, более, чем в два-три раза. Около двухсот первых выпускников-теологов стали преподавателями вузов и школ, еще около 100 теологов работают в системе муниципальных учреждений и государственной власти.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Патриарх Кирилл встретится с духовным лидером древних индийских христиан

- Теология имеет ровно такое же отношение к подготовке инженеров, врачей или космонавтов, как философия, история, правоведение, русский язык и литература - весь цикл социальных и гуманитарных наук. - убежден митрополит Илларион. - Этот цикл, и теология как его составная часть, формирует мировоззрение. И то, что растет спрос на теологию в светских вузах, говорит о том, что мы становимся терпимее и мудрее.

Как заметил Иларион, сейчас важно, чтобы "теология органично вошла в светское образовательное пространство, из которого была выброшена в СССР". При этом принципиальная позиция НОТА - теология конфессиональна. Она разделена на три области исследований - православие, ислам, иудаизм. Образовательный модуль по теологии относительно 1992 года, когда был введен первый государственный стандарт по теологии (бакалавриат), сильно изменился. И, как заявляют в НОТА, продолжит меняться.

Патриарх Кирилл: Пацифисты неверно толкуют слова из Библии
Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Кирилл оценил ход реставрации Соловецкого монастыря

При этом, как заметил Илларион, создание и дальнейший рост кафедр теологии в светских учебных заведениях не преследует миссионерских целей. "Мы создает кафедры не для того, чтобы вербовать студентов в ряды тех или иных религиозных традиций, - сказал президент НОТА. - Мы не будем возражать против принятия веры, но исключительно в силу личного выбора".

Митрополита Илариона поддержал ректор МПГУ Алексей Лубков.

- Задача курса теологии, - считает Алексей Лубков, - возвращение ценностей и смыслов, формирование основ личности и картины мира, которую создал Бог, а наша задача - вписать человека в эту картину мира.

Досье "РГ"

2018 год - создана НОТА (Научно-образовательная теологическая ассоциация).

2019 год - учреждение Высший аттестационной комиссии при министретсве науки и высшего образования РФ нового парсрта научной специальности 26.00.01 - теология.

2019 год - прошла первая защита докторской диссертации по теологии в диссертационном совете ВАК.

Общество Образование Общество Религия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
СК снял обвинения с пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
В Анталье погибла несовершеннолетняя россиянка
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к 5 годам тюрьмы за экстремизм
Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для депутатов