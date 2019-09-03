Основная цель масштабных учений - обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления России и государств-союзников. "В рамках подготовки к этому масштабному мероприятию с июня отрабатываются вопросы локализации военных угроз, управления группировками войск в ходе борьбы с международным терроризмом и предотвращения возможной агрессии в Центрально-Азиатском регионе", - сообщил глава минобороны, добавив, что войска уже завершают выход в районы проведения учений.
Всего в предстоящих учениях будут задействованы порядка 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.
Сергей Шойгу особо отметил, что главы государств - участников учений "Центр-2019" смогут присутствовать на них. Вместе с российскими военными в учениях примут участие представители армий Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана.
Что же касается замысла и направленности предстоящих учений, то Сергей Шойгу пояснил, что ни одна из реально существующих стран не должна их опасаться. "Подчеркну, "Центр-2019" не направлен против других стран и под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма", - пояснил глава Минобороны России.
В то же время российские военные уведомили заинтересованных лиц и представителей военно-дипломатического корпуса о сроках, численности войск, вооружения и военной техники, а также рассказали им о замысле учений.
На "селекторе" также стало известно, что военные в рамках исполнения госпрограммы вооружения до 2027 года получат 423 современных вертолета. "В настоящее время войска получили 112 машин, 58 из них досрочно", - рассказал министр обороны.
Под данным ТАСС, в число законтрактованных вертолетов вошли также 96 ударных вертолетных комплексов Ми-28НМ.