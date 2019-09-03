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03.09.2019 20:13
Рубрика: Власть
Проект: Армия

Едут в "Центр"

На восьми полигонах пройдут учения, в которых будут задействованы 128 тысяч военных
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(7954)
Основные практические действия войск на предстоящих стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" развернутся на восьми полигонах и в акватории Каспийского моря. Об этом во вторник на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, учения пройдут с 16 по 21 сентября и завершат комплекс мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил в текущем году.

Основная цель масштабных учений - обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления России и государств-союзников. "В рамках подготовки к этому масштабному мероприятию с июня отрабатываются вопросы локализации военных угроз, управления группировками войск в ходе борьбы с международным терроризмом и предотвращения возможной агрессии в Центрально-Азиатском регионе", - сообщил глава минобороны, добавив, что войска уже завершают выход в районы проведения учений.

Шойгу поручил обустроить для российских военных в Сирии кафе и магазины

Всего в предстоящих учениях будут задействованы порядка 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

Сергей Шойгу особо отметил, что главы государств - участников учений "Центр-2019" смогут присутствовать на них. Вместе с российскими военными в учениях примут участие представители армий Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана.

Что же касается замысла и направленности предстоящих учений, то Сергей Шойгу пояснил, что ни одна из реально существующих стран не должна их опасаться. "Подчеркну, "Центр-2019" не направлен против других стран и под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма", - пояснил глава Минобороны России.

В учениях примут участие военные из семи стран, в том числе Индии, Китая и Пакистана

В то же время российские военные уведомили заинтересованных лиц и представителей военно-дипломатического корпуса о сроках, численности войск, вооружения и военной техники, а также рассказали им о замысле учений.

На "селекторе" также стало известно, что военные в рамках исполнения госпрограммы вооружения до 2027 года получат 423 современных вертолета. "В настоящее время войска получили 112 машин, 58 из них досрочно", - рассказал министр обороны.

Под данным ТАСС, в число законтрактованных вертолетов вошли также 96 ударных вертолетных комплексов Ми-28НМ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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