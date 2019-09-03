Российские и китайские СМИ видят общие цели

На полях Восточного экономического форума прошел V Форум СМИ России и Китая. Ежегодное мероприятие организуют совместно администрация президента РФ и Отдел пропаганды ЦК КПК. Темой очередного форума стало "Развитие традиционных и новых медиа в условиях цифровой экономики". Для ее обсуждения собрались более ста руководителей и журналистов ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран.

- Российско-китайское сотрудничество в области средств массовой информации - очень важная составляющая часть всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, установившегося между нашими странами. Наши двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю, - подчеркнул глава российской делегации, заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации Константин Чуйченко. - Это уже пятая встреча. Опыт предыдущих лет ясно показал: наши медиафорумы - не формальное мероприятие, они, безусловно, отвечают потребности наращивания двусторонних контактов и прежде всего запросам самого медийного корпуса.

За последний год количество российских и китайских организаций, регулярно сотрудничающих в медиасфере, увеличилось с 30 до 50.

Это, по мнению Константина Чуйченко, результат взаимодействия, сложившегося в ходе перекрестных Годов СМИ России и Китая (2016-2017 гг.) и идущих сейчас Годов сотрудничества регионов РФ и КНР.

- В прошлом году было 60 совместных мероприятий, то есть они проходили еженедельно. Ни с одной страной в мире у нас нет таких интенсивных контактов. Намерены удвоить это число: есть идея провести Год цифрового сотрудничества в медиасфере, - поделился планами Константин Чуйченко. - В этой связи мы поддерживаем проведение в городе Уси в ноябре этого года Третьего российско-китайского форума по новым медиа. На нем следует обсудить возможности сотрудничества в создании и развитии технологических платформ для дистрибуции контента, регулирование интернета, перспективы взаимодействия в производстве цифровых медиапродуктов, включая анимацию и игры. Имеет смысл говорить о создании мультимедийной продукции для детской аудитории.

Взаимный интерес представляет цифровое эфирное телевещание: Китай также переходит на "цифру". Поэтому российский опыт будет полезен и интересен и китайским вещательным организациям. Обе страны готовятся к внедрению сверхскоростных мобильных интернет-сетей пятого поколения.

По словам Константина Чуйченко, российские и китайские СМИ сталкиваются с похожими вызовами и решают сходные проблемы: как сохранить аудиторию, особенно молодую, как развиваться в условиях постоянно возраставшей конкуренции. Как надежней, быстрей и удобней доставить контент потребителю.

По мнению руководителя китайской делегации - заместителя заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, начальника Пресс-канцелярии Госсовета КНР Сюй Линь, китайско-российский медиафорум с таким высоким уровнем представительства, столь широким охватом и огромным влиянием является феноменом двустороннего медиасотрудничества в мире.

- Китайско-российские связи, пережив за 70 лет с момента установления дипотношений различные ситуации, сейчас становятся все более зрелыми, стабильными и прочными. А СМИ - важное связующее звено для укрепления дружбы между народами и общения между цивилизациями, - отметил он.

"Российская газета" сотрудничает со многими СМИ Китая. В ходе форума "РГ" подписала два новых соглашения - с издательством "Жэньминь Хуабао" при управлении КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках и с сайтом "Дунбэйван".

По словам Константина Чуйченко, российские и китайские СМИ сталкиваются с похожими вызовами и решают сходные проблемы

По мнению генерального директора ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павла Негоицы, и российским и китайским средствам массовой информации необходимо сделать особый акцент на качестве контента и совместной работе по переподготовке кадров.

Сюй Линь напомнил, что сразу после окончания работы V Форума СМИ России и Китая начнется Восточный экономический форум, который, по его словам, продемонстрировал решимость России в деле подъема Дальнего Востока и развития региональной экономики.

Между тем

На форуме отметили, что активно развивается сотрудничество двух государств и в сфере кинопроката. Российские кинокомпании пришли на китайский рынок с качественной продукцией, пользующейся успехом у местных зрителей. Если еще пять лет назад в КНР почти не было представлено российское кино, то сейчас в кинотеатрах Китая фильмы из РФ занимают по популярности четвертое место среди иностранной кинопродукции. Стороны сотрудничают в сфере мультипликации. Один из примеров такой совместной работы - 26-серийный проект "Смешарики и панда". Развивается совместное кинопроизводство. Только в этом году в прокат вышло две картины: комедия "Как я стал русским" режиссеров Акаки Сахелашвили и Ся Хао и приключенческая лента "Тайна печати дракона", снятая Олегом Степченко. А журналисты Харбинского телевидения подготовили фильм о двух амурских тиграх, перешедших границу и живших на территории провинции Хэйлунцзян.