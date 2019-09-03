- Российско-китайское сотрудничество в области средств массовой информации - очень важная составляющая часть всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, установившегося между нашими странами. Наши двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю, - подчеркнул глава российской делегации, заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации Константин Чуйченко. - Это уже пятая встреча. Опыт предыдущих лет ясно показал: наши медиафорумы - не формальное мероприятие, они, безусловно, отвечают потребности наращивания двусторонних контактов и прежде всего запросам самого медийного корпуса.
За последний год количество российских и китайских организаций, регулярно сотрудничающих в медиасфере, увеличилось с 30 до 50.
Это, по мнению Константина Чуйченко, результат взаимодействия, сложившегося в ходе перекрестных Годов СМИ России и Китая (2016-2017 гг.) и идущих сейчас Годов сотрудничества регионов РФ и КНР.
- В прошлом году было 60 совместных мероприятий, то есть они проходили еженедельно. Ни с одной страной в мире у нас нет таких интенсивных контактов. Намерены удвоить это число: есть идея провести Год цифрового сотрудничества в медиасфере, - поделился планами Константин Чуйченко. - В этой связи мы поддерживаем проведение в городе Уси в ноябре этого года Третьего российско-китайского форума по новым медиа. На нем следует обсудить возможности сотрудничества в создании и развитии технологических платформ для дистрибуции контента, регулирование интернета, перспективы взаимодействия в производстве цифровых медиапродуктов, включая анимацию и игры. Имеет смысл говорить о создании мультимедийной продукции для детской аудитории.
Взаимный интерес представляет цифровое эфирное телевещание: Китай также переходит на "цифру". Поэтому российский опыт будет полезен и интересен и китайским вещательным организациям. Обе страны готовятся к внедрению сверхскоростных мобильных интернет-сетей пятого поколения.
По словам Константина Чуйченко, российские и китайские СМИ сталкиваются с похожими вызовами и решают сходные проблемы: как сохранить аудиторию, особенно молодую, как развиваться в условиях постоянно возраставшей конкуренции. Как надежней, быстрей и удобней доставить контент потребителю.
По мнению руководителя китайской делегации - заместителя заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, начальника Пресс-канцелярии Госсовета КНР Сюй Линь, китайско-российский медиафорум с таким высоким уровнем представительства, столь широким охватом и огромным влиянием является феноменом двустороннего медиасотрудничества в мире.
- Китайско-российские связи, пережив за 70 лет с момента установления дипотношений различные ситуации, сейчас становятся все более зрелыми, стабильными и прочными. А СМИ - важное связующее звено для укрепления дружбы между народами и общения между цивилизациями, - отметил он.
"Российская газета" сотрудничает со многими СМИ Китая. В ходе форума "РГ" подписала два новых соглашения - с издательством "Жэньминь Хуабао" при управлении КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках и с сайтом "Дунбэйван".
По мнению генерального директора ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павла Негоицы, и российским и китайским средствам массовой информации необходимо сделать особый акцент на качестве контента и совместной работе по переподготовке кадров.
Сюй Линь напомнил, что сразу после окончания работы V Форума СМИ России и Китая начнется Восточный экономический форум, который, по его словам, продемонстрировал решимость России в деле подъема Дальнего Востока и развития региональной экономики.
На форуме отметили, что активно развивается сотрудничество двух государств и в сфере кинопроката. Российские кинокомпании пришли на китайский рынок с качественной продукцией, пользующейся успехом у местных зрителей. Если еще пять лет назад в КНР почти не было представлено российское кино, то сейчас в кинотеатрах Китая фильмы из РФ занимают по популярности четвертое место среди иностранной кинопродукции. Стороны сотрудничают в сфере мультипликации. Один из примеров такой совместной работы - 26-серийный проект "Смешарики и панда". Развивается совместное кинопроизводство. Только в этом году в прокат вышло две картины: комедия "Как я стал русским" режиссеров Акаки Сахелашвили и Ся Хао и приключенческая лента "Тайна печати дракона", снятая Олегом Степченко. А журналисты Харбинского телевидения подготовили фильм о двух амурских тиграх, перешедших границу и живших на территории провинции Хэйлунцзян.
Торговля растет
Пожалуй, самым заметным событием станет встреча сопредседателей созданной в 2016 году Межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР. Именно эта встреча задаст тон китайской повестке дня российского форума. Наибольшее внимание будет уделено вопросам приграничного и межрегионального взаимодействия.
Это неудивительно, ведь последние два года Россия и Китай проводят перекрестные годы межрегионального взаимодействия. Когда они только открывались, заместитель председателя правительства России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев особо выделил перспективность межрегионального сотрудничества в сферах сельского хозяйства и инфраструктуры. Спустя два года выяснилось, что полпред как в воду глядел. В нынешнем году Россия и Китай завершили наведение двух мостов через Амур, а наращивание поставок российской сельхозпродукции в КНР в 2018-2019 годах стало притчей во языцех.
В плане сельхозпоставок перспективы сотрудничества более чем радужные, рассказал торгпред России в КНР. Так, по его словам, Россия практически вчетверо в ближайшие три-четыре года увеличит поставки сои в Китай. "По итогам минувшего года поставки сои приблизились к миллиону тонн в год, - отметил он. - В ближайшие три-четыре года мы намерены довести их объем до 3,7 миллиона тонн в год". Он подчеркнул, что новые возможности для поставок российской сои в КНР появились на фоне американо-китайского торгового конфликта. "Китай обеспечивает до 90 процентов потребления сои за счет импорта. Поскольку поставки сои из США в КНР снижаются, Китай ищет новых партнеров, которые могут заместить американскую продукцию, это в том числе и Россия", - пояснил он.
Торгпред также отметил, что Россия постоянно расширяет структуру поставок сельхозпродукции в КНР. "В начале года начались поставки замороженного мяса птицы из России, - рассказал Инюшин. - Российская мороженая птица в том числе поставляется для сети "Макдоналдс" в Китае. Пошли первые поставки молока. В июне подписаны протоколы по допуску новых видов продукции: например, по допуску ячменя на китайский рынок. Ведутся активные переговоры по поставкам российской свинины".
Вместе с тем появляются и новые точки роста межрегионального взаимодействия. Наблюдатели уверены, что интересной площадкой для развития приграничного и межрегионального взаимодействия станет новая зона свободной торговли (ЗСТ) в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Ее открыли 30 августа - как будто специально под ВЭФ. Несомненно, что российской стороне на форуме будет интересно узнать о подробностях новой ЗСТ и обсудить перспективы присутствия в ней российских компаний. Общая площадь новой зоны составляет 119,85 квадратного километра. Территориально она разбита на три кластера. Один, площадью 79,86 квадратного километра, расположен в Харбине. Еще по одному находятся в пограничных городах Хэйхэ и Суйфэньхэ (площади ЗСТ в этих районах составляют примерно по 20 квадратных километров).
Харбинская часть зоны свободной торговли сосредоточится на сотрудничестве с Россией в сферах высоких технологий, производства новых материалов, биомедицины, финансов и туризма. В задачи кластера ЗСТ в Хэйхэ войдут развитие энергетического взаимодействия и производства экологически чистой продукции, а также модернизация пограничной инфраструктуры. Кластер в Суйфэньхэ будет в основном заниматься импортом леса и зерновых.
Согласно официальным документам, в течение ближайших трех - пяти лет в новой СЗТ будет сформирован эффективный механизм обеспечения торговли товарами и услугами, привлечения инвестиций и индустриального сотрудничества. В частности, на территории зон свободной торговли существенно облегчат процесс регистрации иностранного бизнеса, разрешат присутствие компаний, предоставляющих платные образовательные услуги, со стопроцентным иностранным капиталом в сфере коммерческого образования. Администрациям ЗСТ разрешат самим разрабатывать поощрительные меры для привлечения иностранного капитала.
Предполагается и постепенное введение системы возврата или освобождения от налогов при торговле услугами. Будет оптимизирован процесс карантинного контроля при ввозе свежей пищевой и сельхозпродукции. Наконец, будет упрощен процесс и введены меры поддержки трансграничной электронной торговли. В Китае надеются, что все эти меры придадут новый импульс сотрудничеству с его северным стратегическим партнером - Россией.