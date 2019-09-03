На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Его подозревают в чинении препятствий для избирателей. Если вина политика будет доказана, ему грозит до пяти лет заключения.

Госбюро расследований возбудило дело по решению Шевченковского суда Киева по статье "воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя".

Это уже четвертое уголовное дело, открытое против соратника Порошенко и одного из самых одиозных украинских политиков, придерживающегося националистических взглядов. Ранее Госбюро расследований обвинило его в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек. По версии следствия, именно созданные Парубием группировки устраивали в Одессе беспорядки, они же подожгли и Дом профсоюзов.

Также следователи изучают причастность Парубия к ношению, хранению и сбыту огнестрельного оружия и к возможному финансированию терроризма.