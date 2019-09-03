Участие анимационных картин в конкурсах игровых фильмов стало почти правилом, но не перестало быть загадкой для жюри: это как поставить велосипедиста на одну гоночную трассу с Ferrari. Другое искусство, другие законы создания и восприятия.

И тем не менее в конкурсе 76-й Венецианского кинофестиваля фильм гонконгского режиссера Юньфаня "Дом 7 по Черри Лэйн". Двухчасовой, ручной работы, выполненный тонким восточным пером в формате 2D. Это третий случай в практике Мостры после картин Хайао Миядзаки "Рыбка Поньо на утесе" и "Ветер крепчает". И уже без всяких волшебств - нормальный человеческий любовный треугольник в антураже мятежного Гонконга - тогда еще британской колонии - конца 60-х годов.

Лучший студент университета, теннисист и эрудит Ци Минь, чтобы подзаработать, берется давать уроки английского дочери миссис Ю, в прошлом политической активистки и беженки из Тайваня, осевшей в Гонконге и открывшей там ювелирную лавку. Миссис Ю еще не стара, ей сорок, и с первой встречи между нею и новым репетитором вспыхивает любовь. Ци Минь водит ее в кино, показывая фильмы с Симоной Синьоре "Путь наверх" и "Корабль дураков", рассказывает о романе Пруста "В поисках утраченного времени" и параллельно учит английскому 18-летнюю дочку Мэй Линь, используя для этого роман Бронте "Джейн Эйр". Так в далеких от роскоши апартаментах на улице Черри Лэйн возникает обширное пространство мировой культуры - режиссер считает свой фильм любовным письмом искусству. Его художники-аниматоры бережно перерисовывают целые фрагменты фильмов с Синьоре, закадровый голос щедро цитирует первоисточники.

В анимации решающий элемент - звук, именно он наполняет рисунок реальными шумами большого города, гулом нависшего над мегаполисом авиалайнера, легким попыхиванием тлеющей сигареты, мяуканьем бесчисленных котов, которым в фильме поручена серьезная роль. Много музыки - от американских шлягеров и стилизованных саундтреков европейских фильмов до китайской оперы и уличного рэпа.

Важным героем фильма и еще одним адресатом любовного послания автора стал Гонконг - прорисованный подробно, масштабно и с огромной нежностью. От небоскребов до ящерки на разогретых солнцем ступенях. От мирно плывущего по улицам трамвая до бушующих студенческих демонстраций, нещадно избиваемых полицией. Есть и волшебные превращения - в эротических видениях, воплотивших вожделения героев. Надо сказать, это та анимация, которая в прокате будет снабжена ограничениями для детского просмотра - анимация, сочащаяся эротикой. Это заявлено уже с первых кадров, где студенты-теннисисты перебрасываются мячом, а потом принимают душ. Неземной красоты Ци Минь, по замыслу, предмет восхищения всех женщин и мужчин, которые попадаются ему на пути. В эротической игре принимают деятельное участие и коты - исчадия чувственности. И, разумеется, цитируемая киноклассика тоже несет свои важные смыслы: Симона Синьоре в этих фильмах играет стареющую женщину, безнадежно влюбленную в героя много моложе себя, в ее глазах читается трагедия обреченности, - это перекликается с главной сюжетной коллизией фильма и делает нарисованные чувства подлинными. Тщательно выписана и тема безжалостного времени, когда новые поколения хладнокровно вытесняют прежние, убежденно лишая их права на полноценную жизнь, любовь и счастье.

"Дом 7 по Черри Лэйн" - первый опыт известного режиссера в анимации, и он несомненно внес в искусство рисованных фильмов свою ноту. Вполне расхожий в игровом кино сюжет освобождается от всего лишнего и обретает ту чистоту линий, незамутненность эмоций, ясность акцентов и свободу авторской фантазии, какие в обычном кино невозможны.