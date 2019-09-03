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03.09.2019 11:00
Рубрика: Общество

Найден обломок материала, не встречающегося в земной природе

Текст: Денис Передельский
Фото: Museums Victoria/CC BY 4.0 Фото: Museums Victoria/CC BY 4.0
Фото: Museums Victoria/CC BY 4.0

Ученые спустя 68 лет идентифицировали неизвестную составляющую обломка странного камня, найденного в отдаленном австралийском городке Уэддербен. Это оказался минерал, который на Земле не встречается в природе.

Исследование опубликовано в журнале American Mineralogist, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Обломок, о котором идет речь, был обнаружен в далеком 1951 году у дороги в отдаленном австралийском городке, который в ту пору переживал период "золотой лихорадки".

Фото: China Lunar Exploration Project
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Его масса составляет всего лишь 210 граммов. Он весьма необычен на вид. Ученые сразу определили, что этот камень попал на Землю из космоса. Еще тогда анализ показал, что аналогичный состав не встречается в природе нашей планеты.

Однако только сейчас исследователи из Калифорнийского технологического института (США) сумели разгадать его тайну. Современные технологии позволили определить, что метеорит содержит в своем составе редкую форму карбида железа, которая действительно никогда ранее не встречалась в природе.

Этот материал получил название эдскоттит (edscottite) - в честь эксперта по метеоритам и космохимика Эдварда Скотта из Гавайского университета. Ученые называют открытие значительным. Ранее не было подтверждений того, что столь уникальная атомная структура карбида железа может быть создана естественным путем.

Синтетическая версия такого минерала известна уже на протяжении десятилетий - она образуется при выплавке железа. По мнению планетолога Джеффри Боннинга из Австралийского национального университета, который не принимал участия в исследовании, минерал мог образоваться в раскаленном ядре какой-то неизвестной древней планеты.

Отметим, что в ходе предыдущих исследований, которые длились более полувека, в том же метеорите были выявлены следы золота и железа, а также очень редкие минералы, такие как камацит, шрайберсит, таенит и троилит. Теперь в этот список добавлен и эдскоттит.

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