Названы лучший игрок и автор самого красивого гола августа

Российская премьер-лига назвала лучшего футболиста августа и определила автора самого красивого гола минувшего месяца.

По итогам голосования экспертов РПЛ и телеканала "Матч Премьер", а также голосования болельщиков в соцсети "Вконтакте" лучшим футболистом августа стал 24-летний нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов. В минувшем месяце этот футболист сумел забить 5 мячей в ворота соперников и вышел на первое место в споре лучших бомбардиров. Во многом благодаря его результативной игре "Ростов" делит в турнирной таблице 1-3 места по набранным очкам.

Также по итогам голосования лучшим голом августа признан мяч, который забил нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович в ворота "Ахмата".