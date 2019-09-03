Названы лучший игрок и автор самого красивого гола августа

Российская премьер-лига назвала лучшего футболиста августа и определила автора самого красивого гола минувшего месяца.
По итогам голосования экспертов РПЛ и телеканала "Матч Премьер", а также голосования болельщиков в соцсети "Вконтакте" лучшим футболистом августа стал 24-летний нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов. В минувшем месяце этот футболист сумел забить 5 мячей в ворота соперников и вышел на первое место в споре лучших бомбардиров. Во многом благодаря его результативной игре "Ростов" делит в турнирной таблице 1-3 места по набранным очкам.
Также по итогам голосования лучшим голом августа признан мяч, который забил нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович в ворота "Ахмата".
😍 Гол Джордже Деспотовича – лучший в августе!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 3 сентября 2019 г.
На этот раз болельщики выбрали лучшим гол Юрия Жиркова в ворота «Спартака». Эксперты @matchpremier и #РПЛ отдали свои голоса за гол Джордже Деспотовича в ворота «Ахмата» ✍️#РПЛтопчик #ГолМесяцаРПЛ #Деспотович pic.twitter.com/e53TfXjE2n